Apa Arti Gwenchana dalam Bahasa Indonesia? Simak Penjelasannya

APA arti gwenchana dalam bahasa Indonesia? Banyak yang mempertanyakan seiring kata ini ramai dibahas di media sosial.

Di era modern ini, beragam istilah, diksi, atau kosa kata baru dalam komunikasi sehari-hari semakin banyak bermunculan. Mulai dari kata plesetan, singkatan, hingga istilah absurd makin asing terdengar di telinga. Lalu bagaimanakah pengertian bahasa gaul menurut para ahli?

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahasa gaul artinya “dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan.

Apa arti kata gwenchana?

Gwenchana memang begitu populer setelah budaya K-Pop dan drama-drama Korea Selatan menjamur di berbagai negara, termasuk Indonesia. Apalagi saat ini, kata tersebut pun sangat umum digunakan dalam pergaulan anak muda hingga viral di media sosial.

Gwenchana yang berasal dari bahasa Korea memiliki arti baik-baik saja, tidak apa-apa, bagus, atau boleh. Kata tersebut digunakan dalam berbagai situasi.

Bisa untuk meyakinkan orang lain jika keadaan Anda baik-baik saja atau menghibur orang yang sedang berada di dalam masa sulit.