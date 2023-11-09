Nonton Konser Coldplay di Jepang, Azizah Salsha Tampil Chick dengan Kemeja Belahan Dada Rendah

SEMENJAK menikah dengan Pratama Arhan, Azizah Salsha memang kerap menjadi sorotan. Selain penampilannya yang modis, wajah cantiknya memang membuat banyak netizen jatuh hati.

Dia pun kerap membagikan penampilannya ketika datang ke sebuah acara. Terbaru, dia membagikan potret tengah menonton konser Coldplay di Tokyo Dome, Jepang. Konser ini memang akan digelar selama dua hari berturut-turut, yakni tangga 6 - 7 November 2023.

Dalam postingan tersebut, Azizah Salsha terlihat mengenakan kemeja pink belahan dada rendah dengan celana berwarna putih. Nampak di tangannya terdapat gelang Xylobands, bergoyang santai sambil membelakangi panggung.

Melalui cuitannya, istri punggawa Timnas Indonesia, Arhan Pratama ini menerangkan kalau penonton pun sangat antusias, menyambut aksi Chris Martin dkk tersebut.

"Trust the universe @coldplay,"tulis Azizah Salsha dalam keterangan fotonya.

Melihat postingan dibagikan Azizah Salsha itu, membuat sebagian netizen pun sempat becandain, dengan menyoroti siapa di balik pembuatan video singkat tersebut.

"Bukan difotoin suamikkk, tapi di fotoin suamikkkk,"komentar update_zihan

"Trpantau ada dua kameramen, yg satu motoin, yg satu videoin,"ucap romancepicisan

"Yang videoin siapa sih, Zah? Kok lirik lirik,"timpal ceritaiaaa