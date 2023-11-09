5 Shio Paling Hemat, Kamu Termasuk yang Mana?

LIMA shio paling hemat yang perlu kalian ketahui. Shio sama dengan ramalan, shio ini merupakan astrologi orang China terkait dengan penentuan kepribadian dan peruntungan yang dibedakan menjadi 12 jenis hewan yang mewakili tahun, bulan dan jam lahir seseorang.

Dalam tradisinya, shio masing-masing berkaitan dengan cabang bumi yang berdasarkan urutan dan sifatnya seperti kayu, api, bumi, logam dan air sebagai bagian dari lima elemen alam. Dalam penetapannya, orang China memang selalu memulai astrologinya dengan lambang hewan tikus dan diakhiri oleh lambang babi melalui siklus 12 tahun.

Lantas, shio apa saja yang menurut ramalan dianggap paling hemat? Berikut lima shio paling hemat, yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2023).

1. Shio Tikus

Berdasarkan peruntungannya, Shio Tikus dikenal sebagai ahli perencanaan keuangan yang ulung. Pemilik shio ini selalu merencanakan setiap aspek keuangan mereka dengan cermat, menghindari pemborosan, dan selalu mencari peluang investasi yang cerdas. Ciri khas shio tikus adalah kecerdasan dan kalkulasi.

2. Shio Ular

Shio Ular berdasarkan ramalan juga cenderung mempertimbangkan setiap tindakan mereka, sehingga jarang membuat keputusan impulsif dalam urusan keuangan. Bahkan saat pemilik Shio Ular ini berinvestasi, mereka melakukan riset mendalam dan mengambil risiko yang terukur. Kemampuan menganalisis dan perencanaan adalah kekuatan bagi Shio Ular.