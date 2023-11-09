Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Shio Paling Hemat, Kamu Termasuk yang Mana?

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |22:05 WIB
5 Shio Paling Hemat, Kamu Termasuk yang Mana?
Shio paling hemat. (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA shio paling hemat yang perlu kalian ketahui. Shio sama dengan ramalan, shio ini merupakan astrologi orang China terkait dengan penentuan kepribadian dan peruntungan yang dibedakan menjadi 12 jenis hewan yang mewakili tahun, bulan dan jam lahir seseorang.

Dalam tradisinya, shio masing-masing berkaitan dengan cabang bumi yang berdasarkan urutan dan sifatnya seperti kayu, api, bumi, logam dan air sebagai bagian dari lima elemen alam. Dalam penetapannya, orang China memang selalu memulai astrologinya dengan lambang hewan tikus dan diakhiri oleh lambang babi melalui siklus 12 tahun.

Lantas, shio apa saja yang menurut ramalan dianggap paling hemat? Berikut lima shio paling hemat, yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2023).

1. Shio Tikus

Berdasarkan peruntungannya, Shio Tikus dikenal sebagai ahli perencanaan keuangan yang ulung. Pemilik shio ini selalu merencanakan setiap aspek keuangan mereka dengan cermat, menghindari pemborosan, dan selalu mencari peluang investasi yang cerdas. Ciri khas shio tikus adalah kecerdasan dan kalkulasi.

2. Shio Ular

Shio Ular berdasarkan ramalan juga cenderung mempertimbangkan setiap tindakan mereka, sehingga jarang membuat keputusan impulsif dalam urusan keuangan. Bahkan saat pemilik Shio Ular ini berinvestasi, mereka melakukan riset mendalam dan mengambil risiko yang terukur. Kemampuan menganalisis dan perencanaan adalah kekuatan bagi Shio Ular.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/612/3001047/menilik-karakter-pemilik-shio-anjing-seperti-shin-tae-yong-h6xp6TuePs.jpg
Menilik Karakter Pemilik Shio Anjing seperti Shin Tae Yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/612/2965990/ini-warna-keberuntungan-12-shio-untuk-imlek-2024-9HO0ctCbCl.jpg
Ini Warna Keberuntungan 12 Shio untuk Imlek 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/612/2963675/sambut-imlek-3-shio-ini-bakal-alami-tahun-yang-sulit-Sdxuyu7ZnF.jpg
Sambut Imlek, 3 Shio Ini Bakal Alami Tahun yang Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/612/2948810/7-pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-kuda-tuXxFXZlVu.jpg
7 Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/612/2947044/daftar-pasangan-yang-cocok-untuk-shio-babi-G9QlFewsGk.jpg
Daftar Pasangan yang Cocok untuk Shio Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/612/2944379/pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-tikus-LTtnD53g4f.jpg
Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Tikus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement