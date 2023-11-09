Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gunawan Dwi Cahyo yang Heboh Diisukan Selingkuh dari Okie Agustina

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |12:30 WIB
5 Potret Gunawan Dwi Cahyo yang Heboh Diisukan Selingkuh dari Okie Agustina
Potret Gunawan Dwi Cahyo, (Foto: Instagram @gunawandwicahyo13)
A
A
A

NAMA pesepakbola Gunawan Dwi Cahyo mendadak jadi buah bibir, terkait seputar kabar keretakan rumah tangganya bersama Okie Agustina.

Gunawan menjadi sorotan para netizen, usai kabar perselingkuhan Gunawan merebak ke publik. Lewat akun Instagram pribadinya, Gunawan sendiri telah melayangkan permintaan maaf karena membuah kegaduhan. Ia menyebut, sebaiknya hanya dirinya saja yang disalahkan atas permasalahan ini.

“Di sini aku minta maaf atas masalah ini, semua dari awal salah aku, tidak ada hubungannya sama siapapun, cukup aku yang salah, dan aku berteman sama siapa aja, silahkan mau menuduhku seperti apa, itu lebih bagus. Ketimbang orang lain atau keluargaku yang disalahin, disini semua kesalahanku, dan aku tanggung jawab semua atas masalah yang aku bikin sendiri, cukup aku dan aku,” tulis Gunawan panjang lebar di Instagram.

Isu perselingkuhan ini pun membuat publik jadi penasaran dengan sosok sang pesepakbola. Seperti apa potretnya? Dihimpun dari akun Instagram pribadi Gunawan, @gunawandwicahyo13, Kamis (9/11/2023) berikut ulasan singkat lima potretnya.

1. Masih aktif jadi atlet: Gunawan masih aktif berprofesi sebagai pesepakbola, ia diketahui merupakan salah satu anggota dari tim Persik Kediri. Ini adalah salah satu potret candid Gunawan saat sibuk serius latihan merumput pada September lalu.

2. Liburan bareng Okie: Nah kalau yang ini adalah potret ketika Gunawan berlibur bersama sang istri, Okie Agustina ke Bali. Mengunggah foto berdua Okie duduk bersama di ujung tebing, tampak sang atlet menuliskan keterangan foto berbunyi romantis.

“Tidak selalu bersama, tapi saling percaya dan saling mendoakan, itu lebih dari cukup,” tulis Gunawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement