5 Potret Gunawan Dwi Cahyo yang Heboh Diisukan Selingkuh dari Okie Agustina

NAMA pesepakbola Gunawan Dwi Cahyo mendadak jadi buah bibir, terkait seputar kabar keretakan rumah tangganya bersama Okie Agustina.

Gunawan menjadi sorotan para netizen, usai kabar perselingkuhan Gunawan merebak ke publik. Lewat akun Instagram pribadinya, Gunawan sendiri telah melayangkan permintaan maaf karena membuah kegaduhan. Ia menyebut, sebaiknya hanya dirinya saja yang disalahkan atas permasalahan ini.

“Di sini aku minta maaf atas masalah ini, semua dari awal salah aku, tidak ada hubungannya sama siapapun, cukup aku yang salah, dan aku berteman sama siapa aja, silahkan mau menuduhku seperti apa, itu lebih bagus. Ketimbang orang lain atau keluargaku yang disalahin, disini semua kesalahanku, dan aku tanggung jawab semua atas masalah yang aku bikin sendiri, cukup aku dan aku,” tulis Gunawan panjang lebar di Instagram.

Isu perselingkuhan ini pun membuat publik jadi penasaran dengan sosok sang pesepakbola. Seperti apa potretnya? Dihimpun dari akun Instagram pribadi Gunawan, @gunawandwicahyo13, Kamis (9/11/2023) berikut ulasan singkat lima potretnya.

1. Masih aktif jadi atlet: Gunawan masih aktif berprofesi sebagai pesepakbola, ia diketahui merupakan salah satu anggota dari tim Persik Kediri. Ini adalah salah satu potret candid Gunawan saat sibuk serius latihan merumput pada September lalu.

2. Liburan bareng Okie: Nah kalau yang ini adalah potret ketika Gunawan berlibur bersama sang istri, Okie Agustina ke Bali. Mengunggah foto berdua Okie duduk bersama di ujung tebing, tampak sang atlet menuliskan keterangan foto berbunyi romantis.

“Tidak selalu bersama, tapi saling percaya dan saling mendoakan, itu lebih dari cukup,” tulis Gunawan.