Potret Mesra Laura Moane dan Al Ghazali, Bucin di Lapangan

KABAR kedekatan antara Laura Moane dan Al Ghazali nampak sudah terdengar lama. Meski hingga kini belum ada kata pasti yang keluar dari mulut mereka.

Beberapa momen keduanya selalu bersama bahkan beredar di media sosial. Terbaru, putra Ahmad Dhani itu begitu bucin hingga datang menghampiri Laura yang sedang berada di tribun saat nonton laga Celebrity Trofeo Cup 2023, beberapa waktu lalu

Berikut potret kedekatan antara Laura dan Al yang bikin netizen baper.

1. Ulang tahun Al

Saat ulang tahun, Al Ghazali mendapat kejutan dari para sahabat. Salah satu yang mencuri perhatian adalah sosok perempuan keturunan Jawa - Inggris itu.

Laura datang menghampiri Al dengan membawa kue.

2. Ikut Al manggung

Momen lain yang memperlihatkan keduanya sedang dimabuk cinta saat Al bersama dua adiknya, El Rumi dan Dul Jaelani, manggung di salah satu acara.

Sosok Laura lagi-lagi hadir mendampingi anak pertama dari tiga bersaudara itu. Keduanya selalu nampak bersama, seolah tak dapat dipisahkan.