Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Mesra Laura Moane dan Al Ghazali, Bucin di Lapangan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |11:20 WIB
Potret Mesra Laura Moane dan Al Ghazali, Bucin di Lapangan
Potret Laura Moane dan Al Ghazali. (Foto: Instagram @al.laura.official)
A
A
A

KABAR kedekatan antara Laura Moane dan Al Ghazali nampak sudah terdengar lama. Meski hingga kini belum ada kata pasti yang keluar dari mulut mereka.

Beberapa momen keduanya selalu bersama bahkan beredar di media sosial. Terbaru, putra Ahmad Dhani itu begitu bucin hingga datang menghampiri Laura yang sedang berada di tribun saat nonton laga Celebrity Trofeo Cup 2023, beberapa waktu lalu

Berikut potret kedekatan antara Laura dan Al yang bikin netizen baper.

1. Ulang tahun Al

Potret Laura dan Al

Saat ulang tahun, Al Ghazali mendapat kejutan dari para sahabat. Salah satu yang mencuri perhatian adalah sosok perempuan keturunan Jawa - Inggris itu.

Laura datang menghampiri Al dengan membawa kue.

2. Ikut Al manggung

Laura dan Al 

Momen lain yang memperlihatkan keduanya sedang dimabuk cinta saat Al bersama dua adiknya, El Rumi dan Dul Jaelani, manggung di salah satu acara.

Sosok Laura lagi-lagi hadir mendampingi anak pertama dari tiga bersaudara itu. Keduanya selalu nampak bersama, seolah tak dapat dipisahkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement