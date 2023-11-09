100 Nama Bayi Laki Laki Aesthetic, Jasper Menarik Perhatian

NAMA bayi laki-laki aesthtetic tentu bisa menjadi pilihan kamu untuk menamai sang buah hati. Selain harapan dan doa, tentu kamu juga ingin sang buah hati memiliki nama aesthetic.

Dalam bahasa Indonesia, aesthetic diterjemahkan menjadi estetis yang berkaitan dengan keindahan dan menyangkut apresiasi keindahan. Tidak ada salahnya jika kamu ingin memberi nama anak yang unik dan indah, tapi tetap memiliki arti baik.

Buat kamu yang masih ragu untuk memberi nama sang buah hati, inilah 100 nama bayi laki-laki aesthetic dikutip dari berbagai sumber, Kamis (9/11/2023) yang bisa kamu jadikan referensi.

Pilihlah sesuai dengan harapanmu, jangan lupa diskusikan juga dengan pasanganmu ya untuk memilih nama sang buah hati.

1. Albus = terang

2. Alden = teman yang bijaksana

3. Andro = pejuang yang gagah

4. Apollo = sangat tampan

5. Arsenio = gagah berani

6. Auden = teman lama

7. Atlas = seorang pembimbing

8. Axel = bapak perdamaian

9. Brandon = pangeran/pemimpin/raja

10. Brinley = padang rumput pohon Birch

11. Cairo = tampan

12. Charlie = tampan, jantan, kuat

13. Cleon = terkenal

14. Calvin = orang yang sederhana

15. Cedric = lembut

16. Chester = pulau berbatu

17. Chivalry = orang yang lembut dan kompeten

18. Draco = gagah seperti naga

19. Ebra = teladan

20. Edmund = tidak mudah dibodohi