Tanggal 10 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini

TANGGAL 10 November 2023 masuk pada Jumat di minggu kedua. Pada hari ini diperingati momen penting, yakni Hari Pahlawan.

Hari Pahlawan diatur melalui Keppres Nomor 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Keppres tersebut mengenai Hari-Hari Nasional Yang Bukan Hari Libur.

Selain itu, mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, dan Nomor 2 Tahun 2023. Berdasarkan SKB 3 Menteri itu, tidak ada hari libur nasional ataupun cuti bersama di bulan November 2023.

Untuk itu, Hari Pahlawan tanggal 10 November 2023 yang jatuh pada hari Jumat bukan tanggal merah atau hari libur nasional.

Melansir dari situs Kementerian Dinas Kebudayaan dan Pendidikan RI, sejarah Hari Pahlawan berawal dari pertempuran yang dilakukan tentara Indonesia terhadap pasukan Inggris di Surabaya, Jawa Timur pada 27 Oktober sampai 20 November 1985.

Pertempuran pecah dipicu oleh terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby (Pimpinan Tentara Inggris untuk Jawa Timur) pada 30 Oktober 1945. Kematian Jendral Mallaby ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada terbitnya ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA.

Namun, ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945, selama lebih kurang tiga minggu lamanya. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Mayoritasnya merupakan warga sipil setempat. Untuk memperingati kejadian tersebut akhirnya 10 November ditetapkan menjadi Hari Pahlawan.

(Endang Oktaviyanti)