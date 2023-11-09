Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 10 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |15:35 WIB
Tanggal 10 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini
Ilustrasi hari apa. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 10 November 2023 masuk pada Jumat di minggu kedua. Pada hari ini diperingati momen penting, yakni Hari Pahlawan.

Hari Pahlawan diatur melalui Keppres Nomor 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Keppres tersebut mengenai Hari-Hari Nasional Yang Bukan Hari Libur.

Selain itu, mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, dan Nomor 2 Tahun 2023. Berdasarkan SKB 3 Menteri itu, tidak ada hari libur nasional ataupun cuti bersama di bulan November 2023.

Untuk itu, Hari Pahlawan tanggal 10 November 2023 yang jatuh pada hari Jumat bukan tanggal merah atau hari libur nasional.

Melansir dari situs Kementerian Dinas Kebudayaan dan Pendidikan RI, sejarah Hari Pahlawan berawal dari pertempuran yang dilakukan tentara Indonesia terhadap pasukan Inggris di Surabaya, Jawa Timur pada 27 Oktober sampai 20 November 1985.

Pertempuran pecah dipicu oleh terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby (Pimpinan Tentara Inggris untuk Jawa Timur) pada 30 Oktober 1945. Kematian Jendral Mallaby ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada terbitnya ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA.

Namun, ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945, selama lebih kurang tiga minggu lamanya. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Mayoritasnya merupakan warga sipil setempat. Untuk memperingati kejadian tersebut akhirnya 10 November ditetapkan menjadi Hari Pahlawan.

(Endang Oktaviyanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938080/tanggal-14-desember-hari-apa-cek-di-sini-ZVNahNoTNP.jpg
Tanggal 14 Desember Hari Apa? Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/612/2937093/tanggal-13-desember-2023-memperingati-hari-apa-SKrCjlxY4J.jpg
Tanggal 13 Desember 2023 Memperingati Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936358/tanggal-12-desember-2023-hari-apa-simak-peristiwanya-LtxEBxP0UO.jpg
Tanggal 12 Desember 2023 Hari Apa? Simak Peristiwanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/612/2936013/tanggal-11-desember-2023-hari-apa-pEpuRDewT7.jpg
Tanggal 11 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935649/tanggal-10-desember-2023-hari-apa-COeY7rNtbL.jpg
Tanggal 10 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/612/2935072/tanggal-9-desember-2023-hari-apa-ZmvPwTlCAw.jpg
Tanggal 9 Desember 2023 Hari Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement