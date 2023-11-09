Potret Ghea Youbi Pakai Baju Hijau Army, Bikin Mata Pria Sulit Berpaling

PENYANYI dangdut Ghea Youbi memang menjadi salah satu biduan dangdut yang sudah terkenal di Indonesia. Dia banyak mengisi acara baik di televisi maupun acara-acara off air.

Selain memiliki suara bagus, perempuan kelahiran Bandung ini juga memiliki paras cantik. Tak heran penampilannya saat di atas panggung kerap bikin netizen salfok. Seperti pada postingan terbarunya saat Ghea menjadi bintang tamu di acara TNI. Dia tampil memakai busana hijau army, berikut seperti dilansir dari Instagram @gheayoubi.

Tampil seksi

Potret Ghea Youbi saat pose memegang dahi memakai jumpsuit hijau dengan list merah dipadukan dengan outer motif loreng khas tentara memang cukup membuat mata pria sulit berpaling. Dia juga menambahkan sarung tangan jaring pada penampilannya.

Pamer body goals

Kali ini, Ghea tampak berpose menyandar di pagar jembatan. Nampak di foto ini Ghea memadukan penampilannya dnegan high boots. Pose mengangkat satu kaki dan tangan mengibas rambut, body goals Ghea begitu terlihat di foto ini.

"Badannya bagus," kata @juwita***

"Nice body goals neng," tambah @mahendra.

Foto bareng TNI

Potret Ghea saat foto bareng TNI, dia nampak cantik pose berdiri sambil memberikan senyum manisnya. Perempuan 23 tahun ini seakan jadi primadona yah?