HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik dr Nadia Alaydrus

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |03:09 WIB
5 Potret Cantik dr Nadia Alaydrus
Ilustrasi potret cantik dr. Nadia Alaydrus (Foto: Instagram/@nadiaalaydrus)
A
A
A

MARI mengintip 5 potret cantik dr Nadia Alaydrus yang pasti bisa membuat siapapun jatuh hati.

 BACA JUGA:

Dokter berparas menawan ini memang sudah tidak asing lagi, pasalnya ia sering wara-wiri menghiasi beranda media sosial.

Ya, dr Nadia Alaydrus memang tidak hanya berprofesi sebagai dokter yang menangani pasien secara langsung, namun juga seorang beauty enthusiast. Dengan latar belakangnya sebagai dokter, wanita berusia 30 tahun ini gemar memberikan edukasi kesehatan dan kecantikan melalui media sosialnya.

Untuk mengenal lebih jauh, berikut 5 potret cantik dr Nadia Alaydrus yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (9/11/2023).

5. Cantik bak artis Korea Selatan

 

Tidak ada yang menyangkal jika wanita lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini memiliki wajah yang cantik. Bahkan dalam mirror selfienya ini Nadia Alaydrus tampak seperti artis Korea Selatan, Park Min Young.

4. Memiliki tubuh yang proporsional

Selain diberkahi dengan wajah yang cantik, dr Nadia Alaydrus juga memiliki tubuh yang proporsional. Dalam foto ini, ibu dua anak tersebut terlihat begitu menawan dengan tubuh hour glassnya.

3. Tampak serasi dengan suami

dr Nadia Alaydrus diketahui telah menikah dengan pria bernama Ismet Alatas yang juga seorang konten kreator. Keduanya bahkan telah dikaruniai putri kecil yang tak kalah cantik dari Nadia.

Dalam foto ini, Nadia dan Ismet terlihat serasi mengenakan pakaian bermotif batik saat menghadiri TikTok Award 2023. Pada acara tersebut, Nadia masuk ke dalam nominasi Best Health and Wellness.

Halaman:
1 2
      
