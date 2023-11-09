Viral Wanita Ini Minta Dimakeup agar Lebih Muda, Hasilnya di Luar Dugaan

Wajah wanita ini berubah usai di-makeup. (Foto: TikTok)

VIRAL di media sosial seorang wanita paruh baya minta di makeup agar wajahnya lebih terlihat muda. Momen itu terlihat dari akun TikTok @nurhasanah.azarya.

"Kak makeupin ibu biar kelihatan muda ya," tulis keterangan dalam video.

Makeup Artist (MUA) asal Sukabumi itu mengabulkan permintaan kliennya dengan senang. Awalnya, wajah klien dibersihkan sebelum mulai di makeup.

Setelah itu, sang MUA dengan cepatnya membuat racikan foundation dan mengoleskan pada wajah kliennya. Tahap demi tahap dilakukan, sehingga menjadi complexion yang sempurna.

Terlihat wajah wanita yang berprofesi PNS nampak berbeda. Wajahnya lebih mulus dan merona dengan sentuhan blush on pink. Matanya pun lebih hidup dengan bulu mata palsu.