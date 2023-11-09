Perlambat Proses Penuaan Kulit dengan Konsumsi 5 Buah Ini, Stay Awet Muda!

PENUAAN salah satunya yang terlihat pada kulit memang proses alami yang dialami oleh semua orang. Namun, agar penampilan tetap terjaga tidak ada salahnya jika Anda ingin menunda dampaknya dan terlihat awet muda selama mungkin.

Tidak hanya perawatan dari luar dengan berbagai produk skincare, tapi perawatan dari dalam juga sama penting dan sama berpengaruhnya. Misalnya lewat makanan yang dikonsumsi. Tahukah Anda ada beberapa buah tertentu yang bisa memberikan manfaat tertentu untuk kesehatan kulit, sehingga bisa menunda dampak penuaan pada kulit. Berikut paparannya, seperti diwarta dari Times of India, Kamis (9/11/2023)

1. Bluberi: Blueberry sering disebut-sebut sebagai superfood, karena buah kecil berwarna biru tua ini kaya akan antioksidan, terutama antosianin. Anosianin inilah yang bisa melawan kerusakan akibat radikal bebas dan melindungi kulit dari penuaan dini.

Selain itu, bluberi juga tinggi vitamin C yang mendorong produksi kolagen untuk kulit halus dan kenyal serta sifat anti-inflamasinya yang membantu mengurangi tanda-tanda penuaan.

2. Alpukat: Buah lembut dan creamy ini disebut gudang nutrisi untuk kulit, mengingat alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal sehat yang berfungsi membuat kulit bisa tetap terhidrasi dan bercahaya. Alpukat juga kaya akan vitamin E, yang membantu melindungi kulit dari kerusakan oksidatif, dan vitamin C yang meningkatkan kolagen.