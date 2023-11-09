10 Brand Kecantikan yang Berasal dari Israel, Mulai Perawatan Rambut hingga Tubuh

PRODUK kecantikan yang berasal dari Israel yang perlu kalian ketahui. Sejak agresi dan serangan membabi buta Israel terhadap Palestina terus dilancarkan tanpa jeda pertengahan Oktober 2023 lalu, gerakan solidaritas masyarakat dunia untuk Palestina terus menggema.

Warga Indonesia juga bersuara kencang soal tragedy kemanusiaan yang terjadi di Palestina, bahkan membuat Aksi Bela Palestina pada Minggu, 5 Oktober 2023 lalu di Monas, Jakarta.

Banyak juga yang menyuarakan gerakan memboikot produk-produk yang berasal dari Israel ataupun yang memberikan dukungan terhadap Israel. Termasuk juga produk kecantikan asal negara zionis ini.

Apa saja brand dari Israel itu? Berikut adalah brand-brand kecantikan yang berasal dari Israel, yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (9/11/2023).

1. Careline

Merek produk kecantikan dan kosmetik asal Israel yakni Careline. Careline memproduksi produk kosmetik mulai dari maskara, bedak, foundation, lipstick hingga personal care seperti masker, sampo dan juga parfum. Namun, kalian jangan sampai tertukar antara Careline merek Israel dan Careline merek Filipina, Careline Israel memiliki logo dengan titik yang panjang di atas huruf “i”.

2. Ahava

Produk kosmetik Israel selanjutnya adalah Ahava. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988. Ahava mengandalkan mineral dari laut mati ke dalam produknya untuk meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Produk ini sudah masuk ke Indonesia dan beberapa negara di Asia.

3. Moroccanoil

Meskipun bernama Moroccanoil atau minyak Maroko, aslinya produk kecantikan satu ini bermarkas di Tel Aviv, Israel. Produk yang ia jual adalah untuk perawatan rambut dan juga kulit. Moroccanoil sudah ada sejak 2007 dan produknya juga sudah masuk ke Indonesia yang dijual lewat marketplace.

4. Dr. Fischer

Produk kosmetik Israel yang pertama yakni Dr. Fischer, yang menjual krim perawatan kulit dengan menggunakan bahan-bahan alami. Nama brand ini diambil dari nama pemiliknya yakni Fischer, yang mengembangkan produk bersama istrinya Dvora. Pabrik Fischer Pharmaceuticals atau Dr. Fischer ini berlokasi Bnai Brak, dekat Tel Aviv. Produk kosmetik asal Israel ini telah diekspor ke 30 negara, salah satunya Indonesia.

5. Christina Cosmeceuticals

Berikutnya adalah Christina Cosmeceuticals, merek skincare asal Israel ini mulai diproduksi pada tahun 1982. Produk ini sudah tersedia di lebih dari 55 negara di seluruh dunia.

Produk Christina Cosmeceuticals yang paling unggul adalah krim khusus area mata yang dapat mengubah penampilan sepenuhnya. Christina cukup populer di Israel dan bahkan mendapatkan penghargaan sebagai “Kosmetik Ramah Lingkungan Terbaik”.