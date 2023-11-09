Menkes Budi Beberkan Khasiat Temulawak, Bisa Hilangkan Fatty Liver

MENTERI Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin tengah mempromosikan temulawak sebagai tanaman obat unggulan Indonesia. Dia bahkan meminta kepada Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin agar menjadi influencer tanaman asli Indonesia tersebut.

Hal tersebut lantaran di usia Ma'ruf Amin yang telah memasuki 72 tahun, namun masih sehat dan bugar. Jika Ma'ruf Amin mengonsumsi temulawak, masyarakat akan mengikuti dan percaya tanaman tersebut bisa membuat umur panjang.

Lalu apa sih sebenarnya manfaat temulawak?

Menteri Kesehatan Indonesia mengungkap satu manfaat temulawak yakni mencegah kanker hati. Tidak sembarangan berbicara, pernyataan ini dia dapatkan langsung dari ahli.

"Sekitar minggu lalu saya ketemu ahli hati, seorang profesor, dia bilang dulu (kanker hati) disebabkan oleh virus, tapi sekarang metabolisme karena fatty liver (perlemakan hati), ada lemaknya di hati," ucap Budi Gunadi Sadikin di Pameran Inovasi dan Teknologi Kesehatan dalam Transformasi Kesehatan, Jakarta Convention Center, Kamis (9/11/2023).

Dalam kesempatan ini, Budi Gunadi menyatakan jika dirinya pun memiliki fatty liver. Ternyata ahli mengungkapkan jika hal tersebut dapat berubah menjadi kanker hati. Jadi perlu diwaspadai.

"Saya juga ada lemaknya dan susah banget ngilangin. Saya sudah 10 tahun didiagnosa memiliki fatty liver. 'Oh hati-hati Pak Menkes itu bisa jadi kanker hati'," tutur Budi Gunadi.

Ahli tersebut menegaskan jika fatty liver dapat disembuhkan dengan curcumin yang ada di dalam temulawak.