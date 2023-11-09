Mitos atau Fakta, Kotoran Burung Merpati Bisa Sebabkan Tuberkulosis?

BELUM lama ini seorang netizen curhat mengenai tetangganya yang mengalami tuberkulosis atau TB. Keluarga tetangganya itu menduga penyakit TB yang diderita disebabkan oleh kotoran burung merpati. Sebab tetangganya itu memelihara burung merpati di atap rumahnya.

Menanggapi hal itu, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) memberi penjelasan terkait curhatan dari salah satu netizen itu.

"Sebuah cerita datang dari seorang warganet yang menanggapi video saya soal TB Otak. Jadi tetangga warganet ini memelihara burung merpati dan menganggap kotoran merpati ada kaitannya dengan tuberkulosis yang dialami anak tetangganya itu," tulis dr Erlina dalam cuitannya di Twitter atau X, seperti dikutip pada Kamis (9/11/2023).

Dokter Erlina menjelaskan kuman tuberkulosis itu adanya di udara dan bukan di burung merpati, apalagi kotorannya.

"Kalaupun ada kuman, biasanya penyakit lain. Mungkin juga ada jamur di kotoran burung merpati tersebut. Seperti spora jamur histoplasma capsulatum yang menyebabkan histoplasmosis," jelas dr Erlina.

Dokter Erlina menambahkan spora jamur tersebut bisa ditemukan pada kotoran burung. Histoplasmosis dengan Tuberkulosis gejalanya memang mirip, namun ada perbedaan.

"Histoplasmosis akan terjadi bila seseorang menghirup spora dan akan mempengaruhi paru-paru. Spora ini tidak menular ke orang lain tetapi Anda bisa saja terjangkit lebih dari sekali," katanya.