Dokter Asal Thailand Ini Alami Halusinasi Parah, Gegara Keseringan Main TikTok dan Instagram

MEDIA sosial mendadak viral dengan seorang perempuan asal Thailand yang mengalami halusinasi akibat terlalu sering menggunakan platform media sosial TikTok dan Reel Instagram.

Kasus langka ini dibagikan Surat Tanprawate, dokter spesialis neurologi, di laman Facebook Brain with dr Surat.

Perempuan berusia 40 tahun yang sebelumnya menjadi konsultan penyakit neurodegeneratif ini mulai mengalami halusinasi setelah sering mengunggah konten di TikTok dan Reel selama empat bulan terakhir.

Selain memposting konten setiap hari, perempuan tersebut juga kerap menonton feed hingga menyukai dan berbagi berbagai video. Awalnya, aktivitas online ini memberinya kesenangan tersendiri, hingga akhirnya dia sampai putus kontak dengan dunia nyata.

Empat bulan berselang, perempuan tersebut lantas mulai mengalami gejala-gejala halusinasi. Salah satunya, seperti mendengar suara-suara yang mengarahkannya tentang cara membuat video.

Dia juga mulai melihat halusinasi seperti ada orang-orang di sekitarnya. Yang lebih menakutkan, dia bahkan melihat seorang pria berpakaian hitam mengikutinya. Imbas halusinasi parah yang dialami perempuan ini, lantas membuat keluarganya berinisiatif untuk membawanya ke rumah sakit.

Sebenarnya, ini bukan kasus halusinasi pertama yang dialami seseorang akibat terlalu sering scroll atau bermain sosial media.

“Sebelumnya, pada bulan lalu, ada juga pasien seorang perempuan lanjut usia yang juga sampai dirawat di rumah sakit akibat terlalu lama berselancar di dunia TikTok, hingga akhirnya dia sampai tidak bisa membedakan dunia maya dengan dunia nyata,” ujar Dr Surat, dilansir dari The Thaiger, Kamis, (9/11/2023).

Lalu, apa hubungan kecanduan media sosial dengan halusinasi?

Sebuah studi yang dilakukan oleh Kecerdasan Buatan yang Berpusat pada Manusia di Universitas Stanford menunjukkan bahwa media sosial memang memiliki desain umpan dan dampak semacam itu.

Pasalnya, sensasi senang dan candu yang didapatkan saat berselancar di media sosial ternyata mirip dengan kecanduan narkoba karena bisa menghubungkan otak dengan merangsang pelepasan dopamin.