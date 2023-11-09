Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Makan Tempe Mentah, Ini Dampaknya bagi Tubuh

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |03:00 WIB
Viral Makan Tempe Mentah, Ini Dampaknya bagi Tubuh
Dampak mengonsumsi tempe mentah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SESEORANG mengaku sering memakan tempe mentah melalui akun X. Dalam unggahan tersebut, dirinya merasa khawatir dengan kesehatan tubuhnya karena mengonsumsi tempe mentah.

Sebagaimana yang kita ketahui, tempe menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang kaya manfaat bagi kesehatan tubuh. Mulai dari meningkatkan kesehatan jantung, mendukung fungsi otak, menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan masih banyak lainnya.

Namun, apakah sederet manfaat tersebut juga bisa didapat dari mengonsumsi tempe yang masih mentah?

Berdasarkan penuturan Peneliti, Epidemiolog, sekaligus Pakar Kesehatan dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengonsumsi tempe mentah dapat memberikan banyak efek buruk untuk tubuh. Sehingga hal tersebut harus dihindari.

Tempe

“Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang menjadi sumber protein dan gizi yang sangat baik. Tapi harus diingat, sebagaimana jenis makanan yang baik lainnya ada juga potensi risiko yang dikaitkan dengan mengkonsumsi tempe atau makanan apapun ketika itu mentah atau tidak dimasak,” kata dr Dicky saat dihubungi melalui pesan suara oleh MNC Portal, Jumat (10/11/2023).

Salah satu bahaya dari mengonsumsi tempe mentah yakni masalah sistem pencernaan. Sebab, tempe mentah lebih sulit untuk dicerna oleh tubuh.

“Tempe mentah mungkin akan relatif sulit untuk dicerna oleh beberapa individu. Memasak tempe akan membantu membreakdown protein kompleks dan karbohidrat sehingga jadi lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan,” ucap dr Dicky.

“Memasak tempe juga turut menetralisir beberapa kandungan yang mungkin akan menghambat absorpsi dari kandungan gizi dalam makanan yang banyak manfaat untuk tubuh,” katanya.

Halaman:
1 2
      
