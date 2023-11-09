6 Buah yang Bagus bagi Pencernaan, Mengatasi Sembelit

SEMBELIT alias susah buang air besar (BAB) bikin tak enak badan. Perut terasa begah dan tak nyaman, akibatnya jadi uring-uringan.

Dikutip dari Healthline, sebanyak 16 dari 100 orang dewasa di Amerika Serikat mengalami sembelit. Di antara orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas, jumlahnya meningkat dua kali lipat.

Sebelum memutuskan minum obat pencahar agar BAB lancar, alangkah baiknya mengatasi susah buang air besar dengan konsumsi berbagai jenis buah-buahan yang baik bagi saluran pencernaan sekaligus melancarkan proses buang air besar. Apa saja buah tersebut?

1. Kacang

Kebanyakan jenis kacang-kacangan mengandung serat larut dan tidak larut dalam jumlah yang baik, yang dapat meredakan sembelit dengan berbagai cara dan membantu menjaga keteraturan.

BACA JUGA:

2. Alpukat

Buah alpukat banyak mengandung serat dan nutrisi. Oleh karena itu, tak heran jika alpukat sangat baik bagi pencernaan. Sering konsumsi alpukat juga bisa melancarkan BAB.

3. Kiwi

Makanan selanjutnya adalah Kiwi. Buah ini sangat baik untuk ditambahkan ke smoothie atau mangkuk sarapan Anda berikutnya untuk camilan lezat dan berserat tinggi.

Satu kiwi hijau berukuran sedang mentah mengandung 2 gram serat.Kiwi memiliki sifat hidrasi yang baik, seperti retensi air dan viskositas, yang dapat merangsang pergerakan di saluran pencernaan Anda dan meningkatkan jumlah tinja.

BACA JUGA:

4. Apel

Apel adalah sumber serat yang bagus. Satu buah apel berukuran sedang dengan kulitnya mengandung 2,1 gram serat. Apel juga mengandung jenis serat larut tertentu yang disebut pektin, yang dikenal karena efek pencaharnya.