Idap Kolesterol Tinggi, Konsumsi 10 Makanan Ini Yuk





PUNYA kolesterol tinggi bikin tubuh tak nyaman. Selain itu kolesterol tinggi juga buruk bagi kesehatan tubuh.

Jika mengalami kolesterol tinggi sebaiknya diturunkan, jangan cuek saja. Apalagi kolesterol tinggi bisa menyebabkan penyakit jantung dan penyakit stroke yang fatal akibatnya.

Memiliki kadar kolesterol tinggi, terutama LDL “jahat” dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Pola makan Anda memiliki pengaruh yang kuat terhadap kolesterol dan faktor risiko lainnya.

Nah, berikut ini deretan makanan yang dapat menurunkan kolesterol, apa saja?

1. Sayuran

Sayuran adalah bagian penting dari pola makan yang menyehatkan jantung. Mereka kaya serat dan antioksidan dan rendah kalori, yang diperlukan untuk menjaga berat badan yang sehat.

Beberapa sayuran sangat tinggi pektin, serat larut penurun kolesterol yang sama seperti yang terdapat pada apel dan jeruk. Sayuran kaya pektin juga termasuk okra, terong, wortel, dan kentang. Sayuran juga memberikan serangkaian senyawa tanaman yang menawarkan banyak manfaat kesehatan, termasuk perlindungan terhadap penyakit jantung.

2. Teh

Teh mengandung banyak senyawa tumbuhan yang meningkatkan kesehatan jantung Anda. Ketika Teh hijau Mendapat banyak perhatian, teh hitam dan teh putih memiliki khasiat dan efek kesehatan yang serupa. Dua senyawa bermanfaat utama dalam teh adalah:

Katekin membantu mengaktifkan oksida nitrat, yang penting untuk kesehatan tekanan darah. Mereka juga menghambat sintesis dan penyerapan kolesterol dan membantu mencegah penggumpalan darah.

Quercetin dapat memperbaiki pembuluh darah fungsi dan menurunkan peradangan. Minum teh dapat membantu menurunkan tingkat kolesterol dan mengurangi risiko penyakit jantung.

BACA JUGA:

3. Sayuran Berdaun Gelap

Meskipun semua sayuran baik untuk jantung Anda, sayuran berdaun gelap sangat bermanfaat. Sayuran berdaun gelap, seperti bayam, mengandung lutein dan karotenoid lainnya, yang dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung.

Sayuran berdaun gelap juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dengan mengikat asam empedu dan membuat tubuh Anda mengeluarkan lebih banyak kolesterol.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa lutein menurunkan kadar kolesterol LDL “jahat” yang teroksidasi dan dapat membantu mencegah kolesterol mengikat dinding arteri .

4. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan, juga dikenal sebagai kacang-kacangan, adalah sekelompok makanan nabati yang mencakup kacang-kacangan, kacang polong dan lentil.

Kacang-kacangan mengandung banyak serat, mineral dan protein. Mengganti biji-bijian olahan dan daging olahan dalam makanan Anda dengan kacang-kacangan dapat menurunkan risiko penyakit jantung.

Kacang-kacangan bisa dikonsumsi antara lain, buncis, kacang polong, almond, walnutk, dan lentil dapat membantu menurunkan kadar LDL “jahat” dan merupakan sumber protein nabati yang baik.

BACA JUGA:

5. Alpukat

Alpukat adalah buah yang padat nutrisi. Mereka kaya akan lemak tak jenuh tunggal dan serat dua nutrisi yang membantu menurunkan LDL “jahat” dan meningkatkan kolesterol HDL “baik”. Studi klinis mendukung efek penurunan kolesterol dari alpukat.

6. Ikan Berlemak

Ikan berlemak, seperti ikan salmon dan makarel, merupakan sumber asam lemak omega-3 rantai panjang yang sangat baik. Omega-3 meningkatkan kesehatan jantung dengan meningkatkan kolesterol HDL “baik” dan menurunkan risiko peradangan dan stroke.

Dalam sebuah penelitian besar selama 25 tahun pada orang dewasa, mereka yang paling banyak makan ikan yang tidak digoreng memiliki kemungkinan paling kecil untuk mengembangkan sindrom metabolik, sekelompok gejala yang mencakup tekanan darah tinggi dan tingkat HDL “baik” yang rendah.

Dalam penelitian besar lainnya pada orang dewasa yang lebih tua, mereka yang makan tuna atau ikan panggang atau panggang lainnya setidaknya sekali seminggu memiliki risiko stroke 27% lebih rendah.