Banyak Orang Minum Es Teh Usai Makan, Ternyata Ini Bahayanya

BANYAK orang suka minum es teh manis usai makan. Apalagi sehabis menyantap nasi panas dengan lauk ikan-ikanan goreng, pasti lezat sekali minum es teh yang menyegarkan.

Namun perlu diketahui, terlalu sering minum teh usai makan ternyata tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, kurangi kebiasaan hobi minum es teh manis usai makan.

Dokter sekaligus influencer, dr Nadia Alaydrus. Dalam postingannya di TikTok @nadialaydrus, dia membagikan sebuah jurnal dari European Journal of Clinical Nutrition, bahwa konsumsi teh bisa menghambat penyerapan zat besi.

"Zat besi yang bisa diserap sampai 60 persen lho," ujar dr nadia seperti dikutip pada Senin (6/11/2023).

Zat besi sendiri merupakan satu jenis mineral yang asupannya perlu dicukupi dengan baik. Sebab zat mikronutrien ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh, salah satunya adalah mencegah risiko terjadinya anemia.

Apa bahaya konsumsi teh usai makan?

Nah ketika terlalu sering mengonsumsi teh setelah makan tidak baik untuk tubuh karena akan kekurangan zat besi.

"Akan menyebabkan anemia atau kekurangan darah merah," tuturnya.