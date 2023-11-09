Segudang Manfaat Air Kelapa Muda bagi Kesehatan, Yuk Disimak!

KELAPA merupakan salah satu buah yang kaya akan manfaat. Selain memiliki air dan daging buah yang lezat, kelapa juga bisa diolah menjasi santan yang berfungsi sebagai bumbu masakan.

Tak heran jika kelapa menjadi salah satu komoditas menjanjikan dan selalu digunakan oleh masyarakat setiap hari. Namun tahukah Anda bahwa air kelapa memiliki beragam nutrisi yang diperlukan oleh tubuh?

Merangkum dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), berikut berbagai manfaat air kelapa muda bagi kesehatan:

1. Mengontrol dan menurunkan tekanan darah tinggi.

2. Menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL)

3. Mengurangi risiko terjadinya penyakit kardiovaskular.

4. Meredakan gejala diare.

5. Mencegah terbentuknya batu ginjal.

6. Menurunkan dan mengontrol gula darah.

7. Mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas.

8. Meredakan gejala asam lambung.

Untuk mendapatkan manfaat air kelapa muda secara maksimal, sebaiknya mengonsumsi air kelapa murni yang diperoleh langsung dari buah kelapa. disarankan untuk tidak menambahkan gula atau pemanis buatan saat mengonsumsinya.