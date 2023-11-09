4 Manfaat Mengonsumsi Manggis, Dapat Cegah Penyakit Kronis

MANGGIS merupakan salah satu buah tropis yang ada di Indonesia. Buah ini memiliki kulit berwarna ungu tua dengan rasa manis dan sedikit asam yang menyegarkan.

Selain memiliki rasa yang unik dan khas, ternyata buah ini juga memiliki nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Merangkum dari Healthline, Kamis (9/11/2023) berikut sederet khasiat buah manggis bagi tubuh.

1. Kaya Antioksidan Kuat

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menetralisir efek merusak dari molekul berbahaya dari radikal bebas, yang berkaitan dengan berbagai penyakit kronis.

Manggis mengandung beberapa nutrisi dengan kapasitas antioksidan, seperti vitamin C dan folat. Ditambah lagi, buah ini menyediakan xanthone — sejenis senyawa tumbuhan unik yang dikenal memiliki sifat antioksidan kuat.

2. Sifat Anti-Peradangan

Xanthone yang ditemukan dalam manggis mungkin berperan dalam mengurangi peradangan. Penelitian pada tabung reaksi dan hewan menunjukkan bahwa xanthone memiliki efek antiinflamasi dan dapat mengurangi risiko penyakit inflamasi, seperti kanker, penyakit jantung, dan diabetes.

Manggis juga kaya akan serat yang menawarkan berbagai manfaat. Misalnya, beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa pola makan tinggi serat dapat membantu mengurangi respons peradangan tubuh.

3. Mendukung Kontrol Gula Darah

Baik penelitian pada tabung reaksi maupun pada hewan menunjukkan bahwa senyawa xanthone dalam manggis dapat membantu Anda menjaga kadar gula darah yang sehat. Buah ini juga merupakan sumber serat yang baik, sumber nutrisi yang dapat membantu menstabilkan gula darah dan meningkatkan pengendalian diabetes.

Kombinasi kandungan xanthone dan serat pada manggis dapat membantu menyeimbangkan gula darah. Namun, diperlukan lebih banyak penelitian terkait hal ini.