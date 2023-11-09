Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Ingatkan: Jangan Simpan Cairan Berbahaya di Botol Air Mineral

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |06:47 WIB
Dokter Ingatkan: Jangan Simpan Cairan Berbahaya di Botol Air Mineral
Botol air mineral. (Foto: Naturally yours)
A
A
A

PAKAR Kesehatan Anak dari Unit Kerja Koordinasi Gastrohepatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr dr Ariani Dewi Widodo, Sp.A(K) mengingatkan cairan berbahaya seperti minyak tanah tak boleh disimpan dalam botol air mineral karena berisiko terminum anak.

"Cairan berbahaya tidak boleh ditempatkan di botol air mineral, paling sering itu air aki dan minyak tanah karena hati-hati sekali minyak tanah itu warnanya sama dengan air," kata dia Seminar Media tentang “Mewaspadai Anak Menelan Benda Asing” yang digelar IDAI secara daring.

 botol air mineral

Selain minyak tanah, benda cair yang juga dikatakan berbahaya termasuk soda api, deterjen, pembersih lantai, sabun cuci piring, sabun cuci tangan dan benda-benda lain dengan sifat asam dan basa.

 BACA JUGA:

dr Ariani menjelaskan, benda cair dengan sifat asam seperti air aki akan menyebabkan perih begitu terkena jaringan, sehingga biasanya begitu tertelan, anak akan langsung berteriak kesakitan.

Sementara itu, cairan basa yang dikatakan lebih berbahaya karena tidak cepat terasa efeknya begitu tertelan dalam volume tertentu, misalnya sabun cuci piring. Tetapi, begitu cairan berkontak dengan jaringan maka menyebabkan kerusakan jaringan yang parah dan ini tidak terdeteksi pada detik-detik pertama.

 BACA JUGA:

"Setelah cairan tidak bersentuhan lagi dengan jaringan, kerusakan masih terus berjalan. Karena itu hati-hati sekali dengan cairan yang sifatnya basa," saran dr Ariani.

Halaman:
1 2
      
