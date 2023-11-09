Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pentingnya Menjaga Kecukupan Air untuk Mencegah Dehidrasi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |22:56 WIB
Pentingnya Menjaga Kecukupan Air untuk Mencegah Dehidrasi
Mencegah dehidrasi. (Foto: Daily Express)
A
A
A

DEKAN FKUI Prof. Dr.dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP mengatakan, air merupakan zat gizi makro esensial yang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam berbagai proses dalam tubuh manusia. Fungsinya antara lain sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai pelarut, sebagai pelumas dan bantalan, sebagai media transportasi, dan sebagai eliminasi sisa metabolisme."

 Oleh karena itu kita harus memperhatikan kecukupan konsumsi air minum dalam setiap kesempatan setiap hari. Kekurangan asupan air minum akan berakibat pada terjadinya dehidrasi jangka pendek yang mengakibatkan mulut kering dan haus, lemah, pusing, mood dan konsentrasi terganggu, suhu tubuh terganggu, dan jantung berdebar.

"Apabila dehidrasi itu berlangsung terus dalam jangka panjang berpotensi pada gangguan yang lebih serius seperti penyakit ginjal kronis, infeksi saluran kemih, penyakit jantung, obesitas (kegemukan), kanker, dan diabetes,” terang dr Ari dalam acara Indonesian Hydration Working Group (IHWG) FKUI.

 mencegah dehidrasi

Pada kesempatan yang sama, Ketua IHWG FKUI Dr. dr. Diana Sunardi, MGizi, SpGK menjelaskan, tidak hanya kuantitas yang perlu dicukupi tetapi kualitas air yang kita minum juga penting untuk diperhatikan.

“Hasil penelitian IHWG FKUI mencatat bahwa banyak penduduk Indonesia baik dewasa maupun anak-anak masih kurang minum. Itu sebabnya perlu edukasi terus menerus untuk mengingatkan pentingnya konsumsi air dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan usia dan aktivitas agar tubuh dapat berfungsi secara optimal," ujarnya.

 BACA JUGA:

Pada umumnya, ujar dr Diana, manusia perlu minum 8 gelas atau dua liter air minum setiap harinya. Nah, sekarang yang tidak kalah penting juga memperhatikan kualitas air minum yang dikonsumsi. Air minum yang baik dan berkualitas adalah air yang tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, serta bebas dari cemaran dan kontaminan. "Oleh karena itu dalam menjalankan aktivitas apapun dalam keseharian, tubuh kita memerlukan asupan cairan dengan jumlah yang cukup serta memperhatikan kualitas airnya.”

Halaman:
1 2
      
