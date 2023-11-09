Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Larissa Chou Hamil 5 Minggu, Apa Saja yang Harus Diperhatikan Bumil pada Trimester Pertama?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |20:27 WIB
Larissa Chou Hamil 5 Minggu, Apa Saja yang Harus Diperhatikan Bumil pada Trimester Pertama?
Larissa Chou hamil. (Foto: Inst)
KINI Larissa Chou membagikan kabar gembiranya. Ia sudah hamil anak kedua. Lewat akun Instagram Storynya, istri Ikram Rosadi ini tampak membuka sesi tanya jawab seputar kehidupannya.

Kabar kehamilan Larissa jelas menjadi pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh netizen.

"Ci sempat kosong abis nikah nggak? Doain kami kami bisa cepat nyusul," tanya salah satu netizen.

Larissa

"Aku sempat datang bulan, Alhamdulillah November ini ngecek dan positif," jawab Larissa, sambil membagikan isi chatnya kepada Nadya Mustika.

Usia kandungan Larissa sendiri telah memasuki minggu ke lima. Hal itu membuat Larissa masih belum mengetahui soal jenis kelamin calon buah hatinya.

Ia berharap anak keduanya ini perempuan. "Aku berharapnya cewek sih, tapi cowok lagi pun nggak apa-apa," katanya.

Lalu apa saja yang harus diperhatikan ibu hamil (bumil) pada trimester pertama?

Dikutip dari laman RS Bina Medika, untuk di trimester awal, wajib berkonsultasi dengan dokter dan melakukan USG, ini adalah beberapa hal yang juga harus diperhatikan pada saat trimester awal. Selanjutnya antara lain,

1. Istirahat yang cukup

 Awal trimester pertama, bunda pasti mengalami hari -hari terasa lebih melelahkan dari pada biasanya.

 

2. Konsumi makanan sehat

Banyak pantangan-pantangan yang diberikan untuk ibu hamil di trimester pertama. Semua itu demi menjaga kesehatan janin & bunda.

3. Olahraga ringan

Saat hamil bukan berarti bunda jadi malas untuk berolahraga. Bunda harus melakukan kebiasaan baik yang satu ini demi kesehatan selama kehamilan

