HOME WOMEN HEALTH

Anak Telan Cairan Berbahaya, Orangtua Harus Bagaimana?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:45 WIB
Anak Telan Cairan Berbahaya, Orangtua Harus Bagaimana?
Anak telan cairan berbahaya. (Foto: Happiest baby)
A
A
A

PAKAR kesehatan anak Dr dr Ariani Dewi Widodo, Sp.A(K) melarang orang dewasa di sekitar anak atau orangtua meminta anak memuntahkan cairan berbahaya yang tertelan olehnya secara tak sengaja.

Cairan berbahaya ini beragam seperti minyak tanah, soda api, deterjen, pembersih lantai, sabun cuci piring, sabun cuci tangan dan air aki.

 anak

"Kalau seorang anak menelan cairan berbahaya maka yang paling tidak boleh adalah membuat dia memutahkan lagi. Itu kan pasti refleks orangtua ya, tertelan, muntahkan lagi," kata dia dalam seminar daring.

 BACA JUGA:

Menurut dr Ariani, saat anak menelan cairan berbahaya, maka sudah bisa menyebabkan kerusakan jaringan yang lumayan parah. Ketika dia diminta memuntahkan lagi atau dengan kata lain kembali berkontak dengan cairan ini, akibatnya justru kerusakan yang lebih berat.

dr Ariani mengatakan, alasannya lain melarang anak memuntahkan cairan berbahaya yang tak sengaja tertelan yakni meminimalisir risiko cairan yang akan dimuntahkan justru masuk ke saluran napas sehingga merusaknya.

 

Lalu bagaimana dengan meminta anak meminum air putih?

dr Ariani mengatakan ini harus melihat keadaan anak. Bila dia masih dalam keadaan tak enak, masih bengkak di leher, tidak bisa menelan dengan baik, seringkali cara ini justru menyebabkan masuknya cairan ke saluran napas.

"Oleh karena itu, pada anak yang tertelan cairan berbahaya nomor satu langsung bawa ke rumah sakit," saran dr Ariani.

 BACA JUGA:

Di rumah sakit, sambung dia, tenaga kesehatan bisa mencoba untuk menetralkan dan mengeluarkan cairannya tetapi tanpa melewati jaringan.

