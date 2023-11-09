Apa Benar Blau Bisa Obati Gondongan?

SAAT masih kecil pasti banyak orang yang pernah mengalami masalah gondongan. Gondongan atau parotitis merupakan jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus paramyxovirus.

"Gondongan biasanya menyerang kelenjar ludah yaitu antara telinga dan rahang sehingga menyebabkan pembekakan pada leher bagian atas hingga pipi bagian bawah," ujar dr Nadia Alaydrus seperti dikutip dari TikTok @nadialaydrus.

Dokter Nadia menambahkan kebanyakan gondongan menyerang anak usia 2-12 tahun. Untuk penularannya sendiri biasanya melalui droplet, bersin, batuk, atau benda yang terkontaminasi ludah penderitanya.

Bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi hal biasa ketika gondongan diolesi blau. Mereka menganggap blau berkhasiat meredakan bengkak dari gondongan.

Lantas benarkah blau bisa atasi gondongan?

Dokter Nadia mengatakan hingga saat ini belum ada bukti ilmiah atau penelitian yang membuktikan efektivitas dari blau ini dalam mengobati gondongan pada anak.

"Blau ini memang mengandung sodium sitrat yang bersifat sebagai anti jamur tapi bukan berarti kalau blau bisa obati gondongan," jelas dr Nadia.