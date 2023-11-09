Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wapres Senang Temulawak Dinobatkan Jadi Tanaman Obat Unggulan Indonesia, Berharap Bisa Bersaing dengan Ginseng

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:00 WIB
Wapres Senang Temulawak Dinobatkan Jadi Tanaman Obat Unggulan Indonesia, Berharap Bisa Bersaing dengan Ginseng
Budi Gunadi Sadikin minta wapres jadi influencer jamu dan temulawak. (Foto: MPI/ Sukardi)
A
A
A

TEMULAWAK kini tengah menjadi sorotan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Herbal alami tersebut diproyeksikan menjadi bahan alami unggulan asli Indonesia yang diharapkan bisa selevel dengan ginseng asal Korea Selatan.

Bukan hanya kaya akan antioksidan, temulawak juga diketahui memiliki zat alami yang dapat mencegah kanker hati. Keunggulan ini yang membuat Kemenkes yakin temulawak bisa bersaing dengan ginseng.

Wakil Presiden Maruf Amin bahkan menyambut positif temulawak sebagai bahan alami asli Indonesia yang siap mendunia.

"Saya menyambut gembira karena temulawak dinobatkan sebagai tanaman obat unggulan Indonesia," kata Wapres di opening ceremony Pameran Inovasi dan Teknologi Kesehatan dalam Transformasi Kesehatan di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Temulawak

"Semoga ini jadi langkah yang baik untuk mendukung kemandirian industri farmasi dalam negeri," tuturnya.

Lebih lanjut, Wapres juga meminta agar temulawak jika dijadikan obat alami nantinya dipastikan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

"Saya meminta agar diperhatikan dan dijaga mutu keamanan pengawasan produk dari temulawak ini agar aman dikonsumsi masyarakat," katanya.

