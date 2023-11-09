3 Syarat Mie Instan Aman Dikonsumsi Setiap Hari ala dr Tirta

TERNYATA ada berbagai macam syarat mie instan hingga aman dikonsumsi setiap hari ala dr Tirta. Hal ini dapat diikuti oleh yang gemar makan mie instant.

Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia pasti sangat menyukai mie instan. Sebab produk satu ini tidak hanya praktis untuk disajikan melainkan memiliki rasa yang sedap dan mantap.

Namun tahukah kamu bahwa di balik kelezatan tersebut terdapat berbagai informasi yang beranggapan bahwa produk mie instan tidak aman bagi tubuh?

Lantas benarkah kebenaran informasi yang telah beredar luas tersebut? Ternyata informasi salah kaprah tersebut telah dibantah oleh sang influencer sekaligus dokter ternama yakni dr Tirta.

Menurutnya seluruh produk mie instan aman bagi tubuh manusia untuk dikonsumsi. Simak ulasan satu ini selengkapnya sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (9/11/2023) terkait alasan mie instan aman bagi tubuh menurut dr.Tirta.

Alasan Mie Instan Aman Bagi Tubuh Menurut dr Tirta

dr. Tirta Mandira Hudhi atau dikenal dengan nama tenar dr. Tirta belakangan ini baru saja membeberkan beberapa fakta yang mencengangkan terkait sebuah pertanyaan tentang bahaya mie instan.

Dalam cuplikan melalui Instagram pribadinya bahwa yang patut diperhatikan dari kemasan mie instan yaitu bukalah mienya melainkan bumbunya. Hal itu disebabkan karena bumbu mie instan mengandung natrium yang ada pada mi instan sebagai satu hidangan lengkap.

"Yang patut diperhatikan dari mie instan itu bukan mi nya. Mi itu biasa aja, terbuat dari gandum, bagus buat energi. Tapi, kandungan garamnya," ucap dr. Tirta, dikutip dari akun Instagram pribadinya.