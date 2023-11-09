Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Angela Tanoesoedibjo : Sepada Akan Tingkatkan SDM Desa Wisata

Lukman Hakim , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |21:20 WIB
Angela Tanoesoedibjo : Sepada Akan Tingkatkan SDM Desa Wisata
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di Universitas Dr. Soetomo Surabaya. (MPI/Lukman Hakim)




WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menghadiri seminar nasional ‘Membangun Desa Wisata Mendunia’ dan Launching Sekolah Pariwisata Desa (Sepada) di Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya.

Angela mengatakan, Sepada di Unitomo ini merupakan yang pertama di Indonesia. Sepada diharapkan mampu mendorong industri pariwisata Indonesia lebih maju lagi. Saat ini, ada sebanyak 4.700 Desa Wisata yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Jumlah tersebut setiap hari terus bertambah.

“Unitomo sangat sigap melihat peluang. Dengan Sepada, sumber daya manusia (SDM) desa wisata akan terus meningkat,” katanya, Kamis (9/11/2023).

