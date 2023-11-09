Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kucing Jatuh ke Sumur Sedalam 30 Meter, Anjing Ini Bantu Selamatkan Nyawanya

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |22:00 WIB
Kucing Jatuh ke Sumur Sedalam 30 Meter, Anjing Ini Bantu Selamatkan Nyawanya
Anjing Daisy dan kucing Mowgli. (Foto: Hamish Rose/Indy100.com)
A
A
A

SEEKOR anjing bernama Daisy membantu petugas menyelamatkan seekor kucing yang jatuh ke sumur tua sedalam 100 kaki atau sekitar 30 meter lebih di dekat rumah majikannya di tenggara Cornwall, Inggris bagian barat.

Sang majikan, Michelle Rose sangat terpukul saat kucingnya bernama Mowgli hilang pada 20 Oktober 2023.

Anaknya, Hamish sedang berada di kampus saat kucing itu hilang. Ia mengetahui kucing tersebut hilang melalui telepon dari ibunya.

“Ibu menelpon dan memberitahu saya bahwa Mowgli telah hilang dan dia tidak punya banyak harapan karena dia pergi seharian mencari bersama Daisy (anjing keluarga),” kata Hamis seperti dilansir dari Indy100.com, Kamis (9/11/2023).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement