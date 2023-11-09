Kucing Jatuh ke Sumur Sedalam 30 Meter, Anjing Ini Bantu Selamatkan Nyawanya

SEEKOR anjing bernama Daisy membantu petugas menyelamatkan seekor kucing yang jatuh ke sumur tua sedalam 100 kaki atau sekitar 30 meter lebih di dekat rumah majikannya di tenggara Cornwall, Inggris bagian barat.

Sang majikan, Michelle Rose sangat terpukul saat kucingnya bernama Mowgli hilang pada 20 Oktober 2023.

Anaknya, Hamish sedang berada di kampus saat kucing itu hilang. Ia mengetahui kucing tersebut hilang melalui telepon dari ibunya.

“Ibu menelpon dan memberitahu saya bahwa Mowgli telah hilang dan dia tidak punya banyak harapan karena dia pergi seharian mencari bersama Daisy (anjing keluarga),” kata Hamis seperti dilansir dari Indy100.com, Kamis (9/11/2023).