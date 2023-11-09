Ngeri! Orca Si Paus Pembunuh Tenggelamkan Kapal Pesiar yang Sedang Berlayar di Laut

SEKELOMPOK orca atau paus pembunuh menyerang dan menenggelamkan kapal pesiar di lepas pantai Maroko. Para paus itu hanya butuh waktu 45 menit untuk merusak kapal.

Peristiwa tersebut terjadi saat rombongan tur yang sedang berlayar melintasi Selat Gibraltar, jalur sempit yang menjembatani Laut Mediterania dan Samudera Atlantik yang memisahkan ujung selatan Eropa dan Afrika Utara.

Sekelompok orca tersebut menabrak sirip kemudi tanpa henti selama 45 menit, sehingga menyebabkan kerusakan besar dan kebocoran pada kapal. Akibatnya, kapal tenggelam di dekat pintu masuk pelabuhan Tanger-Med di timur laut Tangier sepanjang Selat Gibraltar.

Melansir dari CBS News, Kamis (9/11/2023), tidak ada korban jiwa dalam insiden yang terjadi pada Selasa 31 Oktober 2023. Semua kru dilaporkan selamat.