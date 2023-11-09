Sekolah Pariwisata Desa Diluncurkan di Surabaya, Angela Tanoesoedibjo : Ini Pertama di Indonesia

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang telah meluncurkan Sekolah Pariwisata Desa (Sepada) untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di desa.

“Program ini untuk pertama kalinya di Indonesia. Saya sangat bahagia pada pagi hari ini karena untuk pertama kalinya di Indonesia, kita bisa meluncurkan Sepada (Sekolah Pariwisata Desa),” kata Wamenparekraf dalam acara Seminar Nasional bertema Membangun Desa Wisata Mendunia dan Launching Sekolah Pariwisata Desa (Sepada) di Auditorium Ki Moh Saleh, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Kamis (9/11/2023).

Wamenparekraf menjelaskan penguatan kapasitas SDM penting dalam menghadirkan pelayanan bagi wisatawan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.