Angela Tanoesoedibjo Sebut Jambore Pemuda Internasional 2023 Geliatkan Pariwisata dan Ekraf

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa Jambore Pemuda Internasional 2023 menjadi ajang yang mampu menggeliatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Mojokerto, Jawa Timur.

Hal itu dikatakan Angela Tanoesoedibjo dalam acara Jambore Pemuda Internasional (JPI) 2023 bertema 'The Future Is Us' di Ubaya Training Center Trawas, pada Rabu 8 November 2023 malam.

Angela mengatakan penyelenggaraan event daerah seperti ini merupakan salah satu cara mempromosikan destinasi wisata, sehingga meningkatkan minat wisatawan untuk berwisata.

