8 Fakta Menarik Jakarta, Kota Terbaik untuk Dikunjungi pada 2024!

Bundaran HI merupakan ikon Kota Jakarta yang sudah mendunia. (Foto: Instagram @handarbeni_arioso)

JAKARTA masuk dalam Best Cities to Visit in 2024 atau kota terbaik di dunia untuk dikunjungi versi Lonely Planet. Majalah perjalanan terkemuka asal Amerika Serikat (AS) itu telah merilis daftar 10 kota terbaik untuk dikunjungi wisatawan tahun depan.

Jakarta berada di peringkat ke tujuh, melampaui Praha, Izmir, dan Kansas City. Rangking 1 hingga ke-6 ditempati oleh Nairobi, Paris, Montreal, Mostar, Philadelphia, dan Manaus.

Penghargaan Best Cities to Visit in 2024 untuk Jakarta diterima langsung oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dari bos Lonely Planet di Excel, Kota London, Inggris, Selasa 7 November 2023.

"Penghargaan ini menjadi sebuah momentum penting bagi Jakarta untuk memperoleh identitas baru, dari sebuah ibu kota, menjadi destinasi dunia yang harus dikunjungi para travel enthusiast,” kata Sandiaga yang juga mantan wakil gubernur DKI Jakarta.

Menurut statistik, sepanjang Januari hingga Juni 2023, Jakarta telah dikunjungi 798.163 wisatawan mancanegara. "Jakarta semakin keren sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia," kata Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini.

Bundaran HI (Dok Okezone.com)

Sebagai salah satu kota terpadat di dunia, Jakarta memiliki beragam atraksi pariwisata. Kota berusia 496 tahun ini terus hidup dengan hiruk-pikuk aktivitas perekonomian dan pemerintahan.

Berikut beberapa fakta-fakta menarik tentang Jakarta :

Berkali-kali Kali Ganti Nama

Jakarta sudah berkali-kali ganti nama. Sedikitnya sudah 13 kali kota ini berganti nama sejak tahun 1527. Awalnya pada 22 Juni 1527 Jakarta dinamakan Jayakarta.

Nama berganti lagi menjadi Stad Batavia pada 1621, Gemeente Batavia (1905), Stad Gemeente Batavia (8 Januari 1953), Jakarta Toko Betsu Shi ketika berada di bawah penjajahan jepang tahun 1945.

Pada Februari 1950 Jakarta kembali dengan nama Stad Gemeente Batavia, kemudian berganti menjadi Kota Praj’a Jakarta (24 Maret 1950), Kota Praja Djakarta Raya (18 Januari 1958), Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (1961), Jakarta (1964), dan sejak 1999 hingga sekarang masyarakat mengenalnya sebagai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kota Tua Jakarta

Stadion Terbesar di Dunia

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Senayan, Jakarta sudah mendunia. Media terkemuka Inggris, The Sun menobatkan SUGBK sebagai stadion terbesar ketujuh di dunia. Kapasitasnya melebihi 88 ribu orang dengan luas mencapai lebih dari 65 meter persegi.

Pasar Grosir Terbesar di Asia Tenggara

Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat merupakan pusat grosir terbesar di Asia tenggara. Maka tak heran jika yang berbelanja di Tanah Abang bukan hanya warga Indonesia, tapi juga banyak dari negara-negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan turis juga sering berbelanja di sana.

Dibangun pada 30 Agustus 1735 oleh tuan tanah Yustinus Vinck, Pasar Tanah Abang dulunya hanya buka setiap Sabtu. Namun, pasar ini semakin berkembang setelah dibangunnya Stasiun Tanah Abang.

Usai melewati peremajaan beberapa kali, kini Pasar Tanah Abang menjelma menjadi pusat grosir yang modern, nyaman, dan memiliki sedikitnya 10.000 kios.

Pasar Tanah Abang (MPI)

Kota Termahal di Dunia

Saat pandemi COVID-19 terjadi, Jakarta masuk ke daftar kota termahal di dunia. Menurut penelitian dari Bank Julius Baer’s Global Wealth and Lifestyle Report 2021 Jakarta menempati peringkat ke-20. Mengalahkan kota-kota besar seperti Sao Paulo, Mumbai, Meksiko, Vancouver, dan Johannesburg.

Pemeringkatan didasarkan pada harga jual barang-barang mewah yang paling sering dibeli para jutawan seperti mobil, asuransi kesehatan, telepon genggam, tas mewah, dan sebagainya.

Kota Jakarta (Okezone.com/Heru)

Punya Pencakar Langit Terbanyak

Menurut Skyscrapercenter.com, Jakarta menduduki peringkat ke-14 dalam daftar kota dengan gedung pencakar langit terbanyak pada kategori gedung setinggi lebih dari 150 meter.

Tercatat ada 91 gedung, mengalahkan Kuala Lumpur, Mumbai, Seoul, London, dan kota besar lainnya. Sementara itu, Jakarta juga memiliki 40 gedung dengan tinggi lebih dari 200 meter.