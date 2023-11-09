10 Oleh-Oleh Khas Belitung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tangan

PULAU Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki alam yang indah dan beragam destinasi wisata, dari pantai, gunung, museum, danau, dan lainnya. Nah jika Anda berkunjung ke Belitung jangan lupa beli oleh-oleh.

Negeri Laskar Pelangi juga punya aneka ragam oleh-oleh khas. Selain berupa makanan, minuman, ada juga kerajinan tangan seperti aksesoris.

Berikut 10 rekomendasi oleh-oleh khas dari Belitung dirangkum dari sumber lainnya.

1. Belacan

Belacan adalah terasi yang terbuat dari ikan atau udang, yang memiliki aroma gurih dan rasa yang khas. Bahkan, terasi ini biasanya dibuat sambal belacan yang cocok dipadukan dengan berbagai lauk lainnya.

BACA JUGA:

Terasi ini memiliki warna coklat atau merah dan dikemas dengan bentuk kotak. Proses pembuatan belacan tersebut, yakni dengan cara difermentasi kemudian campurkan dengan bumbu lainnya seperti bawang, cabe, bawang merah dan putih, tomat, garam, serta gula merah.

2. Keripik Siput Gonggong

Terbuat dari siput gonggong, keripik yang satu ini memiliki rasa yang gurih dan bisa jadi teman makan untuk menambah rasa kriuk yang sedap. Oleh-oleh ini hanya Anda temukan di Belitung saja, tepatnya di perairan lautan Belitung, Bangja, Kepulauan Riau.

Uniknya, keripik ini berasal dari cangkang siput yang sudah dibersihkan, kemudian dikeringkan dan dibumbui, setelahnya digoreng menjadi bentuk keripik.

3. Ikan Asin Jambal Roti

Terletak di wilayah perairan, sehingga memiliki hasil laut yang melimpah seperti ikan jambal, yang dijadikan sebagai ikan asin dengan cara tradisional. Oleh-oleh ini memiliki tekstur ikan yang tebal dan tidak alot, jadi bisa Anda jadikan lauk makan.

BACA JUGA:

Dikenal juga dengan ikan jambal roti, ikan asin ini dapat bertahan lama dengan cara diawetkan menggunakan garam dan dijemur.

4. Sambal Lingkung

Sambal ini terbuat dari ikan tenggiri dengan campuran santan dan aneka rempah lainnya, udang, yang dihaluskan dan diolah menjadi satu. Uniknya, sambal ini memiliki tekstur yang mirip abon, dan memiliki rasa yang gurih.

Sambal lingkung ini berwarna coklat, yang dikemas dalam bentuk kaleng kemasan, jadi cocok buat oleh-oleh, maupun sekadar teman makan setiap hari.

5. Sirup Jeruk Kunci

Minuman kemasan ini juga salah satu oleh-oleh khas Belitung, yang terbuat dari jeruk kunci dan memiliki rasa yang manis dan menyegarkan dahaga. Sirup ini juga terdapat varian lainnya seperti jeruk colong, jeruk cino, dan sebagainya.

Minuman ini juga mengandung vitamin C, yang baik untuk menjaga imun tubuh, menyembuhkan pilek, dan gejala lainnya.

6. Batik Belitung

Salah satu kerajinan tangan khas Belitung, batik ini memiliki motif ikan cempedik, daun simpor, dan katis sambal, yang dapat digunakan sebagai selendang, baju, dan lainnya.

Batik ini masih dibuat dengan cara tradisional seperti di cap, namun ada juga dengan cara modern yaitu dengan teknik printing. Harga batik ini juga bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung nilai estetika dan kesulitan dalam proses pembuatannya.

7. Kerajinan

Rasanya belum afdol, jika belum ada oleh-oleh aksesoris dari suatu daerah. Salah satunya, kerajinan khas Belitung yang terbuat dari biota laut, lalu ada cangkang kerang yang modifikasi secantik mungkin, seperti berbentuk burung, penyu, kepiting, dan lainnya.

BACA JUGA:

Bahkan, ada sebuah Batu Satam yang dipercaya berasal dari meteor dan telah lama terkubur dalam tanah, yang dibuat menjadi cincin dan berbagai aksesoris lainnya.