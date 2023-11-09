Mengapa Orang India Doyan Makan Bawang Merah? Ini 10 Manfaatnya

ORANG India memiliki kebiasaan unik yaitu mengkonsumsi bawang merah. Rempah yang satu ini menjadi bahan utama kuliner India mulai dari sup, kari, sandwich, nasi, gorengan, acar, dan lainnya.

Faktanya di India, bawang merah tidak hanya menjadi bahan utama tetapi sering dimakan mentah karena diyakini jauh lebih bergizi dibandingkan bawang merah yang dimasak.

Uniknya lagi, bawang merah ini juga dijadikan sebagai topping jus oleh pedagang kaki lima. Hal ini tampak dalam video-video viral di media sosial.

Sayangnya, kebiasaan mengkonsumsi bawang merah justru menimbulkan stereotip bagi orang India. Mereka sering diberi stereotip bau badan.

Namun terlepas dari stereotip tersebut, mengkonsumsi bawang merah sebenarnya memiliki banyak manfaat. Bawang merah mengandung serat, karbohidrat, natrium, kalium, vitamin C, zat besi, vitamin B6, magnesium, kalsium, Vitamin D, dan lain-lain.

Melansir laman Times of India dan Sehatq, berikut manfaat bawang merah.

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Mengonsumsi bawang merah dapat membantu menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi tekanan darah.

Menurut penelitian dalam jurnal ACS Omega, bawang merah memiliki kandungan quercetin (antioksidan flavonoid), yaitu zat anti radang yang membantu mengurangi faktor resiko penyakit jantung seperti hipertensi.

2. Melawan Radikal Bebas

Bawang merah kaya akan kandungan oksidan. Kandungan ini mampu melindungi sel-sel tubuh dari efek paparan radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit, seperti kanker.

3. Mengontrol kadar gula darah

Bawang merah mengandung kromium yang dapat membantu pengaturan gula darah. Sementara itu, sulfur dapat menurunkan kadar gula darah dengan memicu produksi insulin.

4. Mencegah Kanker

Menurut University of Maryland Center, zat quercetin termasuk zat antioksidan yang berperan penting dalam mengatasi proses radikal bebas yang dianggap sebagai penyebab kanker.

5. Meningkatkan Kesehatan Kulit

Bawang merah mengandung vitamin A, C, dan E, yang dapat melindungi kulit dari penuaan dini. Vitamin C juga membantu pembentukan kolagen. Sementara itu, kandungan sulfur dalam bawang merah dapat membantu meremajakan kulit.

6. Menjaga kesehatan gigi

Bawang merah mengandung senyawa belerang, yakni tiosulfinat dan tiosulfonat. Senyawa ini dapat membantu mengurangi penyebab kerusakan gigi. Selain itu, terdapat juga kandungan vitamin C yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan gigi.

7. Meningkatkan kesehatan tulang

Bawang merah juga berkhasiat untuk meningkatkan kesehatan tulang. Mengonsumsi bawang merah secara rutin dapat meningkatkan kepadatan tulang. Khasiat tersebut berasal dari kandungan kalsium, mineral, zat besi, dan fosfor pada bawang merah.