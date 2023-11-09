Mau Nonton Golden Disc Awards 2024 di Jakarta? Ini Daftar Harga Tiketnya

GOLDEN Disc Awards atau GDA ke-38 akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada 6 Januari 2024. Promotor lokal, PT Nusantara Indah Ceria Entertainment telah merilis daftar harga tiket nonton Golden Disc Awards 2024 di Jakarta.

Harga tiket GDA ke-38 dibagi menjadi sembilan kategori dengan harga yang berbeda-beda. Harga paling murah yakni sekitar Rp1 jutaan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini daftar harga GDA ke-38 di Jakarta:

VIP Package seharga Rp6 juta

Festival A (numbered seating) seharga Rp4,5 juta