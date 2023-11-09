Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tips Jitu Traveling Pakai Satu Ransel, Simpel Nggak Pakai Ribet!

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |13:00 WIB
5 Tips Jitu Traveling Pakai Satu Ransel, Simpel Nggak Pakai Ribet!
Ilustrasi (Foto: Pexels/Ali Kazal)
A
A
A

PELESIRAN dengan modal minim alias pas-pasan bisa saja dilakukan. Salah satu cara mudah untuk melakukan jalan-jalan dengan budget minim yaitu backpack!

Nah, bagi Anda seorang backpaker pemula atau backpaker yang selalu bawa ransel lebih dari satu, tips yang dilansir Travel Channel, ini bisa Anda coba.

1. Jumlah pakaian

Kurangi volume pakaian yang perlu dibawa. Sepatu yang nyaman yang bisa dipakai selama aktivitas penjelajahan.

Agar ruang dalam sepatu lebih berfungsi maka bisa diisi dengan kaus kaki, perhiasan, dan lain-lain.

2. Gulung semua pakaian

Melipat pakaian hanya membuat Anda semakin repot jika akan mengenakannya nanti. Maka, gulunglah semua pakaian yang Anda bawa agar memudahkan Anda saat nanti hendak berganti pakaian.

Packing

(Foto: Unsplash)

3. Bawa perlengkapan makeup seperlunya

Bawalah handuk yang cepat kering jika Anda pergi berlibur dengan backpack agar Anda tidak perlu membawa handuk lembab dalam ransel.

Alat alat rias dan kebersihan juga sebaiknya dibawa seperlunya agar tidak memakan ruang di ransel.

