Pameran One Piece Resmi Hadir di Jakarta, Berikut Lokasi dan Harga Tiketnya!

PAMERAN serial anime alias manga One Piece akhirnya hadir di Indonesia. Event serupa sebelumnya telah digelar di Malaysia dan Hong Kong serta sukses memuaskan para pencintanya.

Nah, bagi Anda para nakama (sebutan pencinta One Piece) sejati, buruan merapat ke One Piece Exhibition Jakarta di Mall of Indonesia (MoI), Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pameran ini telah resmi dibuka pada Rabu, 8 November 2023 kemarin hingga 7 Januari 2024 mendatang.

Sekadar informasi, One Piece Exhibition Jakarta merupakan upaya untuk membawa para penggemar One Piece lebih dekat ke dunia yang telah memikat mereka selama bertahun-tahun.

Pameran One Piece bertajuk The Great Era of Piracy ini mengajak para nakama di seluruh Indonesia untuk mengeksplorasi dunia One Piece.

Anda nantinya akan diajak berkeliling dalam area pameran seluas 2.600 meter yang berisikan 21 zona berisikan berbagai scene dan momen istimewa dari perjalanan di dunia One Piece selama kurang lebih 40-90 menit.

Di samping menghidupkan kembali berbagai momen legendaris, pameran ini juga akan menghadirkan beberapa pertunjukan. Di antaranya pertunjukan sinematik live pertama pertempuran antara Luffy dan Kaido, dan pertunjukan live perjalanan 25 tahun One Piece.

Selain itu, pameran ini juga memungkinkan bagi para nakama untuk bisa berinteraksi dengan dunia One Piece melalui beberapa permainan seperti, permainan interaktif berbasiskan augmented reality (AR), dan berbagai permainan karnaval Jepang, di mana para pengunjung bisa mendapatkan berbagai hadiah unik.