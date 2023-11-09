Menikmati 4 Kudapan Khas Palestina di Bazar Women's International Club, Lezatnya Bikin Lupa Diri

PALESTINA ialah negara Timur Tengah yang sangat populer dengan berbagai kudapan lezatnya yang menggugah selera. Terbuat dari bahan-bahan khas dari negaranya, membuat rasa penasaran lidah untuk mencoba makanan-makanan ini.

Bazar Women's International Club (WIC) Jakarta, di JCC Senayan menjadi salah satu rekomendasi bagi para pencinta kuliner atau foodies untuk mencoba berbagai makanan khas dari Palestina.

Menariknya hampir semua makanan di stall ini dimasak langsung oleh istri dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Madam Fatena B.A. Al Shun yang bisa dinikmati hanya sampai Kamis (9/11/2023) hari ini loh!

Ketimbang penasaran, berikut 4 kudapan khas Palestina yang bisa menggoyang lidah Anda sekaligus bikin ketagihan;

1. Ma’amoul

Ma’amoul bisa jadi pilihan makanan penutup atau dessert yang dijamin bikin ketagihan, terutama bagi Anda pencinta rasa manis.

Punya tekstur yang renyah pada bagian luar, memberikan sensasi kenikmatan tersendiri saat menyentuh bagian dalam yang diisi dengan daging kurma yang lembut.

Isian Ma’amoul sendiri beragam, seperti kurma, kenari, ataupun kacang pistachio. Sama seperti kue nastar di Indonesia, Ma’amoul biasanya akan dihidangkan sebagai makanan wajib pada hari Raya Idul Fitri yang akan selalu dinanti-nantikan.

2. Sifeeh

Kue ini secara sekilas terlihat sangat mirip dengan pizza, makanan khas Italia. Namun, ukurannya lebih menggemaskan alias mini.

Sifeeh pada dasarnya menggunakan bahan seperti tepung terigu, minyak zaitu dan bahan-bahan utama seperti daging giling dan tomat cincang. Rasanya asam gurih dan semakin nikmat dengan tambahan daging sapi atau domba.