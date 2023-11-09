12 Kurma asal Israel yang Diboikot di Beberapa Negara

KURMA memang identik dengan buah yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Tapi, tahukah Anda jika salah satu penjual Kurma terbesar di dunia adalah Israel.

Dilansir dari Israel Agri, kurma paling laku yang dijual yakni Medjoul, yang disebut varietas unggulan. Tercatat, pembeli utama mereka adalah Italia, Spanyol, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Turki dan Prancis.

Tapi, 75% kurma Medjoul di dunia yang dipasarkan sebagai "produk Israel" sebenarnya ditanam di tanah Palestina. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kurma ditanam di pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

“Hingga 80% dari kurma yang diproduksi secara ilegal ini diekspor ke seluruh dunia,” demikian seperti dilansir dari Samidoun.net.

Dalam kebanyakan kasus, perusahaan besar Israel ini dituding mengeksploitasi tenaga kerja Palestina serta tanah Palestina untuk membawa kurma ini ke pasar internasional. Sementara orang Palestina yang menanam kurma ini dan di tanah tempat kurma ini ditanam tidak diberi akses, kendali atasnya, dan hasil dari sumber daya mereka oleh pendudukan Israel.

Gencarnya serangan Israel ke Palestina membuat banyak organisasi di seluruh dunia menyoroti kampanye untuk memboikot kurma Israel. Mereka juga mendukung produsen dan kelompok petani Palestina dengan membeli kurma Palestina.