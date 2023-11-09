Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

12 Kurma asal Israel yang Diboikot di Beberapa Negara

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |19:05 WIB
12 Kurma asal Israel yang Diboikot di Beberapa Negara
Kurma Israel. (Foto: Freepik)
A
A
A

KURMA memang identik dengan buah yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Tapi, tahukah Anda jika salah satu penjual Kurma terbesar di dunia adalah Israel.

Dilansir dari Israel Agri, kurma paling laku yang dijual yakni Medjoul, yang disebut varietas unggulan. Tercatat, pembeli utama mereka adalah Italia, Spanyol, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Turki dan Prancis.

Tapi, 75% kurma Medjoul di dunia yang dipasarkan sebagai "produk Israel" sebenarnya ditanam di tanah Palestina. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kurma ditanam di pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

“Hingga 80% dari kurma yang diproduksi secara ilegal ini diekspor ke seluruh dunia,” demikian seperti dilansir dari Samidoun.net.

Dalam kebanyakan kasus, perusahaan besar Israel ini dituding mengeksploitasi tenaga kerja Palestina serta tanah Palestina untuk membawa kurma ini ke pasar internasional. Sementara orang Palestina yang menanam kurma ini dan di tanah tempat kurma ini ditanam tidak diberi akses, kendali atasnya, dan hasil dari sumber daya mereka oleh pendudukan Israel.

Gencarnya serangan Israel ke Palestina membuat banyak organisasi di seluruh dunia menyoroti kampanye untuk memboikot kurma Israel. Mereka juga mendukung produsen dan kelompok petani Palestina dengan membeli kurma Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/298/3122895/4_manfaat_kurma_untuk_sahur_dan_berbuka_yang_tak_banyak_diketahui-pP6g_large.jpg
4 Manfaat Kurma untuk Sahur dan Berbuka yang Tak Banyak Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/298/3122441/tips_dr_zaidul_akbar_tetap_bugar_dan_bertenaga_di_ramadhan_kombinasi_kurma_dan_butter-7Pb0_large.jpg
Tips dr Zaidul Akbar Tetap Bugar dan Bertenaga di Ramadhan, Kombinasi Kurma dan Butter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/298/3121001/dr_zidul_akbar_kurma_basah_lebih_baik_untuk_berbuka_puasa_ini_alasannya-KYZL_large.jpg
dr Zaidul Akbar: Kurma Basah Lebih Baik untuk Berbuka Puasa, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/612/3118419/8_rekomendasi_kurma_ajwa_terbaik-hngv_large.jpg
8 Rekomendasi Kurma Ajwa Terbaik, Kudapan Terbaik saat Buka Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/612/3117906/jangan_asal_beli_kurma_ternyata_ada_kurma_yang_dilapisi_gula-eLYQ_large.jpg
Jangan Asal Beli Kurma, Ternyata Ada Kurma yang Dilapisi Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/612/3117137/apakah_kurma_harus_dicuci_dulu_sebelum_dikonsumsi-RE9m_large.jpg
Apakah Kurma Harus Dicuci Dulu Sebelum Dikonsumsi?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement