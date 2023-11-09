RESEP nasi kuning tumpeng sering kali dicari di laman pencarian. Pasalnya, nasi kuning sering disajikan untuk acara syukuran seperti ulang tahun pribadi atau perusahaan.
Untuk waktu memasak mungin kamu akan membutuhkan waktu kurang lebih 80 menit. Belum lagi jika kamu ingin menyiapkan lauk atau sayuran pendamping yang cukup banyak, pasti akan memakan waktu banyak.
Berikut resep nasi kuning tumpeng dengan beberapa lauk pendampingnya
Nasi Kuning Tumpeng
Bahan-bahan:
1 liter beras
1 liter air
1 sdm garam
200 ml santan instan
1 sdm kunyit bubuk
3 batang serai
4 lembar daun salam
Perkedel Kentang
Bahan-bahan:
1 kg kentang, dipotong-potong
Garam secukupnya
Seledri secukupnya
Merica secukupnya
2 butir telur
4 siung bawang merah, iris tipis dan goreng
Pala bubuk secukupnya (opsional)