HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Kuning Tumpeng, Bisa untuk Acara Syukuran

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |18:26 WIB
Resep Nasi Kuning Tumpeng, Bisa untuk Acara Syukuran
Nasi kuning tumpeng. (Foto: Freepik)
A
A
A

RESEP nasi kuning tumpeng sering kali dicari di laman pencarian. Pasalnya, nasi kuning sering disajikan untuk acara syukuran seperti ulang tahun pribadi atau perusahaan.

Untuk waktu memasak mungin kamu akan membutuhkan waktu kurang lebih 80 menit. Belum lagi jika kamu ingin menyiapkan lauk atau sayuran pendamping yang cukup banyak, pasti akan memakan waktu banyak.

 BACA JUGA:

Nasi Kuning

Berikut resep nasi kuning tumpeng dengan beberapa lauk pendampingnya

Nasi Kuning Tumpeng

Bahan-bahan:

1 liter beras

1 liter air

1 sdm garam

200 ml santan instan

1 sdm kunyit bubuk

3 batang serai

4 lembar daun salam

Perkedel Kentang

Bahan-bahan:

1 kg kentang, dipotong-potong

Garam secukupnya

Seledri secukupnya

Merica secukupnya

2 butir telur

4 siung bawang merah, iris tipis dan goreng

Pala bubuk secukupnya (opsional)

