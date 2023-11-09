3 Resep Kreasi Ayam untuk Makan Siang, Wajib Coba

RESEP kreasi ayam untuk makan siang bisa dijadikan referensi untuk kamu di rumah. Pasalnya, daging ayam merupakan menu yang paling sering dicari dan dinikmati orang banyak.

Cara mengolah ayam pun terbilang mudah, tidak seperti daging sapi yang membutuhkan proses masak agak lama.

Mengutip beberapa sumber, Jumat (10/11/2023), berikut resep kreasi ayam untuk makan siang.

1. Pak Cam Ke

(Foto: Instagram @dapoer_mabelle)

Bahan:

1 ekor ayam kampung/kalasan/pejantan

Garam secukupnya

8 siung bawang putih, cincang

Kecap ikan

Kaldu jamur

Merica

1 sdt minyak wijen

Cara membuat:

1. Cuci bersih ayam, lalu belah ayam menjadi dua bagian agar mudah dikukus.

2. Taruh ayam dalam wadah tahan panas, lalu lumuri ayam dengan garam. Biarkan selama 15 menit. Kukus ayam sampai matang. Potong ayam sesuai selera, lalu tata di piring Sisa kaldu/kuah ayam pada mangkok jangan dibuang.

3. Goreng bawang putih hingga harum dan kecoklatan. Angkat dan tiriskan, lalu taburkan bawang putih di atas ayam.

3. Sisa minyak bekas goreng bawang putih di campur dengan kaldu ayam sisa kukusan. Lalu beri kecap ikan, merica & kaldu jamur, minyak wijen. Masak hingga mendidih lalu siramkan di atas ayam.

4. Sajikan.