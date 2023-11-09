Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Resep Kreasi Ayam untuk Makan Siang, Wajib Coba

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:35 WIB
3 Resep Kreasi Ayam untuk Makan Siang, Wajib Coba
Kreasi olahan ayam. (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP kreasi ayam untuk makan siang bisa dijadikan referensi untuk kamu di rumah. Pasalnya, daging ayam merupakan menu yang paling sering dicari dan dinikmati orang banyak.

Cara mengolah ayam pun terbilang mudah, tidak seperti daging sapi yang membutuhkan proses masak agak lama.

BACA JUGA:

Resep Kalio Cumi Isi Telur dan Tahu, Nikmat Disantap saat Makan Malam 

Mengutip beberapa sumber, Jumat (10/11/2023), berikut resep kreasi ayam untuk makan siang.

1. Pak Cam Ke

Resep ayam 

(Foto: Instagram @dapoer_mabelle)

Bahan:

1 ekor ayam kampung/kalasan/pejantan

Garam secukupnya

8 siung bawang putih, cincang

Kecap ikan

Kaldu jamur

Merica

1 sdt minyak wijen

BACA JUGA:

Resep Dada Ayam Panggang, Nikmat Disantap saat Sarapan 

Cara membuat:

1. Cuci bersih ayam, lalu belah ayam menjadi dua bagian agar mudah dikukus.

2. Taruh ayam dalam wadah tahan panas, lalu lumuri ayam dengan garam. Biarkan selama 15 menit. Kukus ayam sampai matang. Potong ayam sesuai selera, lalu tata di piring Sisa kaldu/kuah ayam pada mangkok jangan dibuang.

3. Goreng bawang putih hingga harum dan kecoklatan. Angkat dan tiriskan, lalu taburkan bawang putih di atas ayam.

3. Sisa minyak bekas goreng bawang putih di campur dengan kaldu ayam sisa kukusan. Lalu beri kecap ikan, merica & kaldu jamur, minyak wijen. Masak hingga mendidih lalu siramkan di atas ayam.

4. Sajikan.

