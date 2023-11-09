Kim Kardashian Akhirnya Beberkan Tato Perdana, di Tubuh Bagian Mana?

KIM Kardashian baru saja mendebutkan tato perdananya untuk pertama kali kepada publik. Setelah sebelumnya, mantan istri Kanye West ini sempat menyebut dirinya tidak akan pernah mau ditato.

Dilansir Daily Mail UK, Kamis (9/11/2023), ibu empat anak ini akhirnya membeberkan tato miliknya itu pertama kali ke publik lewat tayangan episode terbaru reality show The Kardashians. Uniknya, tato tersebut dipilih Kim untuk menghiasi bagian dalam bibirnya.

Tato bergambar lambang infinity itu yang terletak di bagian bawah bibir dalamnya. Kim juga membagikan potongan klip saat dirinya mulai mentato bibir bagian bawahnya itu. Mulanya, ia dan sang penata rambutnya, Chris Appleton mendiskusikan untuk membuat tato yang sama.

(Foto: Tangkapan layar Hulu)

Saat ditanya di bagian tubuh lainnya, Kim pun menolak untuk membuat tato di bagian tubuh mainstream termasuk di kakinya.

“Tidak, aku tidak membuat tato di kaki,” tambahnya.