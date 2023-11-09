Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Fakta Unik Batu Amber Lithuania, Bisa Menyerap Energi Positif

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |15:19 WIB
3 Fakta Unik Batu Amber Lithuania, Bisa Menyerap Energi Positif
Batu amber Lithuania. (Foto: Okezone/Sukardi)
A
A
A

BATU amber menjadi salah satu keunggulan Lithuania. Gak heran, produk ini banyak dijual di negara tersebut.

Batu amber Lithuania pun di Bazar Amal Women's International Club (WIC) Jakarta 2023 yang diselenggarakan di JCC, Jakarta Pusat.

Jika dilihat lebih dekat, batu amber ini punya warna yang sangat indah dan khas. Menariknya, setiap batu punya warnanya tersendiri dan ini yang membuatnya semakin istimewa.

"Di China, warna amber yang menyerupai warna madu paling disukai," kata Giedre Grigas, salah satu perwakilan Kedutaan Besar Lithuania, Rabu (8/11/2023).

Batu amber

GG, sapaan akrabnya, memberitahu kalau batu amber kadang memiliki 'benda' di dalam batunya itu sendiri.

"Jadi, kalau beruntung Anda bisa menemukan serangga di dalam batu amber," ujarnya.

Ini bisa terjadi karena proses alami pembentukan batu tersebut. Jadi, saat batu terbentuk, ada hewan atau benda asing yang terperangkap di dalamnya.

Halaman:
1 2
      
