Tutorial Mengenakan Hijab Square Simpel, Lengkap dengan Pilihan Modelnya

Untuk para hijabers, simak tutorial mengenakan hijab square simpel berikut ini. Stylish dan cocok dikenakan untuk berbagai aktivitas.

Dengan hijab square atau disebut juga segi empat, para wanita bisa mengatur sendiri model hijab yang sesuai dengan bentuk wajah. Hijab segi empat juga fleksibel banget karena bisa dibentuk sesuai dengan tema acara yang akan dihadiri. Bahan dan motif yang beragam juga jadi kelebihannya.

Berikut ini model dan tutorial mengenakan hijab square simpel yang bisa kamu tiru.

Cara Mengenakan Hijab Square Simpel

1. Hijab Square Organza untuk Kondangan atau Wisuda

Hijab organza cocok sekali diandalkan untuk kamu menghadiri acara spesial seperti lamaran, kondangan hingga wisuda. Bahan organza memiliki tekstur yang mengkilap dan siap membuat penampilan jadi lebih mewah. Karena bahan ini transparan sebaiknya kamu kenakan dalaman agar bagian rambut tak menerawang, pilihlah dalaman dengan warna senada yang modis.