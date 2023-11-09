Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tutorial Mengenakan Hijab Square Simpel, Lengkap dengan Pilihan Modelnya

Andre Purwanto , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |15:17 WIB
Tutorial Mengenakan Hijab Square Simpel, Lengkap dengan Pilihan Modelnya
Promo AladinMall.
A
A
A

Untuk para hijabers, simak tutorial mengenakan hijab square simpel berikut ini. Stylish dan cocok dikenakan untuk berbagai aktivitas.

Dengan hijab square atau disebut juga segi empat, para wanita bisa mengatur sendiri model hijab yang sesuai dengan bentuk wajah. Hijab segi empat juga fleksibel banget karena bisa dibentuk sesuai dengan tema acara yang akan dihadiri. Bahan dan motif yang beragam juga jadi kelebihannya.

Berikut ini model dan tutorial mengenakan hijab square simpel yang bisa kamu tiru.

Cara Mengenakan Hijab Square Simpel

1. Hijab Square Organza untuk Kondangan atau Wisuda

Hijab organza cocok sekali diandalkan untuk kamu menghadiri acara spesial seperti lamaran, kondangan hingga wisuda. Bahan organza memiliki tekstur yang mengkilap dan siap membuat penampilan jadi lebih mewah. Karena bahan ini transparan sebaiknya kamu kenakan dalaman agar bagian rambut tak menerawang, pilihlah dalaman dengan warna senada yang modis.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement