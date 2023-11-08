5 Ramalan Kartun Series The Simpsons yang Ternyata Hoax

SETIDAKNYA terdapat 5 ramalan kartun series The Simpsons yang ternyata hoax dan ini wajib diketahui agar tidak mudah percaya. Kartun asal Amerika Serikat tersebut memang sering disebut-sebut memiliki sisi magis karena bisa meramalkan kejadian masa depan.

Padahal, dikutip dari The New York Post Showrunner Matt Selman mengatakan kepada Deadline bahwa prediksi-prediksi The Simpsons sebenarnya berasal dari keberuntungan dan banyaknya jumlah episode yang diproduksi.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2023), meski beberapa episode benar-benar menggambarkan hal nyata di masa depan, namun banyak juga ramalan kartun series The Simpsons yang ternyata hoax. Apa sajakah itu?

5. Prediksi tanggal kematian Ratu Elizabeth II

Pada 2022 lalu masyarakat Inggris berduka karena sang ratu yang telah memimpin selama 71 tahun meninggal dunia. Momen tersebut rupanya dikait-kaitkan dengan prediksi The Simpsons, dimana dalam sebuah potongan scene terdapat karakter Ratu Elizabeth II berbaring di dalam peti dengan plakat ‘Elizabeth II: 1926-2022’.

Namun, dilansir dari Times of India cuplikan tersebut hanyalah hoax alias berita palsu. Kabar tersebut didasarkan pada organisasi pengecekan fakta termasuk PolitiFact dan Lead Stories yang tidak menemukan episode The Simpsons yang mencantumkan tanggal kematian sang ratu.

4. Prediksi kemunculan Covid 19

Kemunculan virus Covid-19 sempat menggemparkan dunia beberapa tahun belakangan. Media sosial pun dihebohkan dengan munculnya potongan scene The Simpsons yang memperlihatkan dua pekerja tengah batuk-batuk.

Scene tersebut diyakini berasal dari Episode 21 musim ke-4 berjudul ‘Marge in Chains’ yang tayang pada 1993 silam. Namun, episode tersebut rupanya bukan menampilkan virus corona, melainkan penyakit fiksi bernama “Flu Otak”.

Tidak sampai di situ saja, karakter Kent Brockman yang menyiarkan berita bertuliskan ‘Corona Virus’ juga telah diedit. Dimana tampilan aslinya bertuliskan ‘Apocalypse Meow’ dalam episode ‘The Fool Monty’ tahun 2010.

3. Prediksi kebakaran Notre Dame

Pada 15 April 2019 lalu Gereja Notre Dame di Paris mengalami kebakaran hebat. Konon, tragedi tersebut telah diramalkan oleh The Simpsons.

Namun, kenyataannya gambar yang memperlihatkan karakter Mr Burnes berdiri di depan gereja yang terbakar tersebut telah diedit. Gambar aslinya ada pada episode 7 musim ke-19 berjudul ‘Husband and Knives’.