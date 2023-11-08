Potret Hamish Daud Mesra Bareng Raisa, Bantah Lakukan Open BO di Bali

KABAR tak mengenakan sedang menimpa rumah tangga Raisa dan Hamish Daud. Ayah satu anak itu diisukan suka menyewa jasa perempuan alias booking out (BO) ketika berada di Bali.

Hal tersebut diketahui oleh sang pemilik akun @beyon*** lantaran temannya lah yang menjadi pemandu musik di Bali. Bahkan bukan hanya memandu musik, wanita itu juga disebut turut di booking out oleh Hamish.

"Padahal suaminya juga kalo di bali tuh sering bgt b.o sama tmn gw yg lc di bali hahahaha gatau aja lo yaya," tulis netizen dengan akun @beyon**.

Mengetahui hal tersebut, Vitalia Ramona sebagai manager lantas memberikan jawabannya. Menurutnya, kabar tersebut tidaklah benar.

"Gak bener lah mbak...jadi terserah aja netijzen yg terhormat mau berkomentar apa," kata Vitalia Ramona saat dihubungi.