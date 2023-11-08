Rizky Febian Ungkap Rahasia Suksesnya usai Raih Penghargaan The Alpha Under 40

NAMA Rizky Febian di blantika musik Tanah Air memang sudah cukup dikenal. Berbagai prestasi pun telah diraihnya.

Semua itu dia dapatkan dengan tidak mudah. Ada sebuah perjuangan yang harus dia lalui. Maka tak heran pula ketika dia terpilih menjadi salah satu dari 20 figur inspirasional berusia di bawah 40 tahun untuk penghargaan The Alpha Under 40 majalah HighEnd tahun ini.

“Saya sangat bersyukur dan menjadi suatu kebanggan untuk saya mendapatkan penghargaan ini. Saya awalnya benar-benar tidak tahu dunia musik itu seperti apa,” ujar Rizky Febian saat diwawancara di MNC Conference Hall - iNews Tower Building 3rd Floor, Jakarta, (8/11/2023).

“Ketika kita sudah tau dunia musik seperti ini, jadi punya pemikiran lah, sampai akhirnya gimana caranya ingin mengembangkan musik yang saya punya,” lanjutnya.

Bahkan, sebagai seorang anak dari komedian Sule yang cukup sukses di industri hiburan Tanah Air, Rizky mengaku harus berusaha melepas bayang-bayang kesuksesan sang ayah. Ia ingin kesuksesannya di industri musik Tanah Air adalah berkat dari kerja keras dan talentanya sendiri.

“Sembari berjalannya waktu bagaimana caranya menemukan jati diri yang sebenarnya dari saya, melepas bayang-bayang dari orang tua yang sama-sama ada di dunia entertain. Pengen mengibarkan bendera sendiri,” katanya.

Mimpinya itu perlahan terwujud. Rizki Febian saat ini menjadi salah satu penyanyi Tanah Air yang cukup terkenal dan banyak memiliki penggemar dari berbagai kalangan dan usia.