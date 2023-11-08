Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Rizal Akbar Sebut Bangun First Impression yang Baik Dapat Menentukan Kualitas Seseorang

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |20:38 WIB
Podcast Aksi Nyata: Rizal Akbar Sebut Bangun First Impression yang Baik Dapat Menentukan Kualitas Seseorang
Podcast Aksi Nyata Perindo, Rizal Akbar. (Foto: YouTube/Partai Perindo)
A
A
A

ENTERTAINER merupakan salah satu profesi yang terlihat mudah, tetapi sulit untuk dijalani. Dibutuhkan konsisten, serta public speaking yang baik untuk bisa membentuk personal branding hingga menjadi baik.

Salah satu yang diperlukan adalah praktik serta konsisten dalam menjalani kegiatan tersebut. Jangan pernah merasa puas diri ketika sudah mencapai suatu mimpi tersebut, karena hal itu tidak akan membuat seseorang berkembang dan terus belajar mencari tahu.

“Yang pertama practice, lalu yang kedua konsisten karena kita jangan sampai merasa puas,” kata Rizal, dikutip dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Rabu (8/11/2023).

Namun tidak sampai di situ, membangun first impression dihadapan orang lain juga perlu dilakukan. Akan tetapi, terpenting harus terlebih dahulu menjadi diri sendiri.

Podcast Aksi Nyata Perindo

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
